El cruce entre Enrique Peñalosa y Daniel Briceño: “Como el colegio donde usted estudió”

Enrique Peñalosa y Daniel Briceño se cruzaron mensajes por cuenta de los impuestos. El exalcalde de Bogotá y el representante a la Cámara debatieron en X por cuenta de los impuestos.

La controversia se suscitó luego de que el Concejo de Bogotá diera luz verde a uno de los puntos centrales de la reforma tributaria impulsada por la administración de Carlos Fernando Galán, alcalde de los capitalinos: la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar el servicio y la modernización del alumbrado público de la capital.

“Hemos llegado como país a un nivel tan alto de estatismo que hay políticos y funcionarios que son capaces de celebrar el aumento de los impuestos como si fueran un gran logro, cuando evidentemente es un enorme fracaso”, señaló Briceño, encontrando en Peñalosa la respuesta.

“Querido Representante, muchos impuestos son necesarios, para hacer obras como vías, Metro, troncales, hospitales, parques, colegios y para prestar servicios fundamentales como la seguridad, la justicia, la salud, la educación. Eso no necesariamente es estatismo: es posible y deseable contratar (bien!) con privados la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos como el colegio donde usted estudió, o la operación de los buses de TransMilenio”, señaló Peñalosa

“Es cierto que las empresas estatales casi invariablemente se contaminan por la politiquería que termina metiendo recomendados incompetentes, o corruptos, sindicatos que abusan y ordeñan a la sociedad por cuenta del poder monopolístico que tienen, terminan teniendo muchos más empleados de los necesarios, etc. Hay que buscar creativamente que el sector privado haga proyectos con beneficios públicos. Pero son muchas las tareas del Estado que no pueden ser privatizadas”, agregó.

Concejo de Bogotá aprueba nueva sobretasa al predial para financiar modernización del alumbrado

“Por ejemplo es necesario invertir en bienes públicos, que hacen la vida más feliz para todos y construyen igualdad. Tenemos que hacer una Colombia en la que todos los niños tengan las mismas posibilidades de ser felices y tener una excelente educación, independientemente del nivel de ingresos de sus padres. Estoy de acuerdo que hay que crear todas las condiciones para estimular el ahorro y la inversión privada y lo primero para eso es tener seguridad, tasas de tributación relativamente bajas y competitivas con otros países (entre otras cosas como reformas a las UAF, las consultas previas, entidades supuestamente ambientales desbocadamente corruptas, etc) Me gustan muchas de sus posiciones entre otras cosas porque no son las obvias y facilistas de la mayoría de los políticos. Me preocupa sinceramente la actitud del Centro Democrático en la votación reciente del Concejo. Lograr una mejor sociedad requiere frecuentemente tomar posiciones impopulares”, replicó el exalcalde de Bogotá.

Briceño de nuevo replicó y señaló: “Apreciado Alcalde, Bogotá tiene un alto nivel de ingresos y de recursos, gran parte se van todos los días a alimentar los grupos políticos cercanos al Alcalde Mayor. Lo que le pedimos al Alcalde es que intervenga las alcaldías locales, donde varios concejales de la ciudad manejan más de 1 billón de pesos en OPS, malla vial y otro tipo de contratos para fortalecer sus propios grupos políticos”.

“El estatismo siempre piensa en que el privado debe pagar, pero nunca es capaz de atacar a quienes durante años se han alimentado como pirañas de esos impuestos. La verdadera decisión impopular en Bogotá sería rechazar a ese grupo de políticos, ahogarles sus estructuras, enseñarles que los impuestos son para vías, Metro, troncales, hospitales, parques y colegios y no para fortalecer sus equipos políticos. La salida facilista siempre es clavar a la gente y celebrar con los políticos dueños de las alcaldías locales. Con todo el respeto se lo digo Alcalde, Bogotá necesita promover más a las empresas y menos a los políticos”, acotó.