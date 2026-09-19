Embajador de China, Zhu Jingyang, respondió a la polémica por evento del Metro de Bogotá: “No es ‘hacer show’”

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, se pronunció en la red social X sobre la controversia en torno al evento del Metro de Bogotá, reseñada en un artículo de SEMANA. Explicó el propósito de la actividad y respondió a las críticas del exalcalde Enrique Peñalosa.

Embajador de China recorrió obras del Metro de Bogotá: así avanzan las pruebas y esto falta para que los ciudadanos puedan usarlo

Los sectores políticos cuestionaron que el cuerpo diplomático asiático protagonizara el evento que ostentaba los avances logrados por una empresa de su país en la obra del metro de Bogotá. Peñalosa categorizó este evento de “show” a través de su red social X.

“Que el embajador chino haga un show de una visita al Metro es equivalente a que el embajador de Estados Unidos hiciera show de visitar un avión Boeing nuevo de Avianca o que el de Brasil lo hiciera con aviones Tucano comprados por la FAC”, dijo el exalcalde.

A esta aseveración, Zhu Jingyang respondió: “ML1 es un proyecto de millones de bogotanos y dar a conocer su avance NO es ‘hacer show’. Con respeto, el Sr. Peñalosa fue invitado, pero decidió no participar”.

Posteriormente, el exalcalde de Bogotá se refirió a su invitación al evento. Peñalosa confirmó que decidió no aceptarla porque, en su opinión, el embajador asiático no tiene la potestad: “Señor Embajador, usted no tiene por qué invitar a nadie al Metro de Bogotá”, respondió a través de su red social X.

La obra del metro es promovida por la Alcaldía de Bogotá, desde donde han explicado que su construcción y operación está a cargo del consorcio APCA Transmimetro, integrado por las empresas chinas China Harbour Engineering Company Limited (CHEC).

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Conociendo esta realidad, Peñalosa cuestionó el protagonismo del consulado de China: “Ni el gobierno chino es el dueño, ni el constructor, ni aportó subsidio de ningún tipo”, dijo.

La invitación que Peñalosa no aceptó

El exalcalde explicó a SEMANA que no aceptó dicha invitación del embajador por 2 motivos. Primeramente, considera que él no tiene esa potestad, ya que el proyecto no es del Gobierno chino.

“Y porque, por supuesto, no quería legitimar la participación de Claudia López en la construcción del metro, después de que ella trató de matar el proyecto por razones politiqueras”, dijo Peñalosa a este medio.

La exalcaldesa Claudia López estuvo en dicho evento y en los últimos días también estuvo bajo el ojo del huracán cuando celebró en esta actividad el avance de las obras del proyecto ferroviario, a pesar de que en algún momento hasta lo demandó.