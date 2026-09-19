Las dos razones por las que Peñalosa no asistió al evento de la embajada china del metro de Bogotá

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no asistió a un evento que presentó el avance del 82 % de las obras de la Primera Línea del metro de Bogotá, organizado por la embajada de China en Colombia.

Aunque Peñalosa fue invitado por la embajada organizadora, liderada por Zhu Jingyang, fue el exalcalde quien decidió no aceptar por dos razones que reveló a SEMANA.

Embajador de China, Zhu Jingyang, respondió a la polémica por evento del Metro de Bogotá: “No es ‘hacer show’”

Primero, el exalcalde cuestionó que esta invitación se la hiciera el representante del Gobierno chino, ya que, a su juicio, este no tiene esa potestad, puesto que esta obra lleva años liderada por la Alcaldía de Bogotá y el consorcio APCA Transmimetro, integrado por empresas privadas chinas, y el Gobierno asiático no ha participado.

En un segundo punto, Peñalosa cuestionó la participación de Claudia López en el evento. El exalcalde recordó que la exmandataria promovió acciones legales contra el proyecto del metro en el pasado, razón por la cual rechazó legitimar su presencia en la jornada.

La presencia de López en este evento fue revelada por ella misma, quien publicó un video al lado de Jingyang, donde dijo: “Estamos aquí con el señor embajador de China en Colombia, que muy amablemente nos invitó a ver cómo avanza nuestro metro, que ya va al 82 %”.