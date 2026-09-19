Álvaro Uribe lanza propuesta para que la banca ayude en la recuperación del terremoto: “Deberían”

Colombia se empieza a levantar poco a poco tras la tragedia registrada en varias regiones del país por cuenta del terremoto que sorprendió en la mañana del 10 de agosto, mientras el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, adelanta una estrategia de recuperación.

A un mes del terremoto en Colombia, estas son las impactantes cifras que deja la catástrofe

Han pasado más de cuatro semanas desde que la tierra se movió con fuerza y el registro de sus consecuencias permite dimensionar lo que quedó detrás. A un mes del sismo, las cifras oficiales muestran la magnitud de la emergencia y de las afectaciones que todavía hacen parte del proceso de recuperación.

De acuerdo con las cifras del Registro Único de Damnificados (RUD), aparecen registradas cerca de 364.671 familias y 778.279 personas. Además, se reportan 104.037 viviendas no habitables. A esto se suman 19.142 viviendas destruidas y otras 119.752 averiadas.

Ante este panorama, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en el que lanza una propuesta que podría ayudar de manera significativa en la reconstrucción de los daños que dejó el movimiento telúrico y que tiene a miles de familias colombianas en jaque.

El ex jefe de Estado destacó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella “está comprometido con la diminución del tamaño del Estado y la reactivación de la empresa privada”, lo que podría funcionar como un mensaje clave para la banca nacional e internacional.

Por eso, manifestó que “los bancos nacionales e internacionales, multilaterales y privados, deberían otorgarle un crédito a 30 años para la recuperación del terremoto, con seguro cambiario, crédito que también lo pudieran utilizar personas afectadas para reconstruir sus inmuebles”.