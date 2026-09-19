La JEP y la iniciativa para recortar su presupuesto en 2027; senadora del Centro Democrático expone algunas cifras

Como no hay plata para tantas necesidades y se requieren más jueces en Colombia, el Gobierno De La Espriella apoyó una iniciativa del senador Enrique Gómez Martínez de recortarle 100.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto generó un cisma en ese tribunal y su presidente, Alejandro Ramelli, aseguró que los están atacando. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, dijo que el presupuesto de la JEP para 2027 quedaría en cerca de 720.000 millones de pesos.

El presidente de la JEP responde a la propuesta del senador Enrique Gómez. “Es el más grave ataque”

¿Será que ese monto no alcanza? Según Posada, en los últimos siete años, a la JEP se le han asignado 3,8 billones de pesos. La lentitud en los procesos les ha hecho perder credibilidad porque integrantes de las Farc han gozado de diez años sin responder por sus delitos y las víctimas están desamparadas.