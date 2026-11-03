Le tapó un penalti a Bruno Fernandes en Champions League y sueña con Selección Colombia: guiño para Lorenzo

Manchester United la vio muy complicada ante la Roma en Old Trafford y tocó el fracaso ante su hinchada. Sus atacantes se activaron en los minutos finales para decretar una remontada que parece épica y así poder sumar tres puntos para seguir en la pelea por clasificar en la Champions League.

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El equipo italiano iba ganando 2-1 hasta el minuto 83, cuando el local sacó fuerzas y pudo no solamente empatar, sino que logró un 3-2 de forma agónica para sacudirse de la crisis y sumar tres puntos para no salir de puestos de clasificación. El gigante inglés además rompió una racha de nueve partidos consecutivos sin victoria.

En la Roma hubo talento colombiano en el arco, pues el barranquillero Devis Vásquez fue titular en el club italiano en Old Trafford. Más allá de la derrota ante el Manchester United, tuvo su momento de gloria cuando le supo atajar un penalti a Bruno Fernandes al minuto 58.

Bruno lanzó el cobro cruzado, impulsando hacia la izquierda para colocar la pelota bien pegada al palo. Devis Vásquez supo leer las intenciones del astro portugués y se estiró hacia esa dirección y pudo salvar su arco con categoría que le bastó para que sus compañeros le felicitaran.

EL PENAL SE TUVO QUE REPETIR POR INVASIÓN, PERO VALE LA PENA VER LA ATAJADA DE VÁSQUEZ: el arquero colombiano le adivinó la intención a Bruno. Luego, el portugués volvió a rematar y anotó para Manchester United vs. Roma. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/nYCcsum6kq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

Lastimosamente para Devis, hubo invasión de área en medio de la ejecución de Bruno Fernandes, lo que le dañó el show en Old Trafford. El cobro se tuvo que repetir y ahí el portugués salió victorioso y decretó el 2-1 parcial.

Devis Vásquez le habla a Néstor Lorenzo

La maniobra de Vásquez dejaba al gigante inglés 2-0 abajo en el marcador. Todo parecía mortal en medio de la fuerte crisis de resultados que vive el Manchester United, pero la invasión le salvó.

Devis Vásquez, portero colombiano Foto: Getty Images

Más allá de eso, esta situación puntual resulta ser un guiño para Néstor Lorenzo y puede que le dé más chances de estar en convocatoria de Selección Colombia.

El segundo aire de Bruno impulsó no solo el descuento, sino la remontada en los minutos finales tras doblete del brasileño Matheus Cunha, quien se fue expulsado en el 90+1′.

Devis Vásquez cerca de dañar la remontada del United

El primer gol de Matheus Cunha fue cuando aprovechó un error en el despeje del argentino Leonardo Balerdi y el segundo salió tras un potente derechazo (83′ y 86′).

En una primera parte desastrosa para los locales, AS Roma se adelantó con los goles del argentino Matías Soulé (11′) y del neerlandés Donyell Malen, de penalti, en el 2-0 (18′).

El United llegaba a este partido tras una racha de seis derrotas y tres empates y con su entrenador Michael Carrick en la cuerda floja. Firmó una primera parte impropia de un equipo de Champions League: se le vio sin ideas, sin gol y frágil mentalmente y en defensa, sobre todo cuando se ve por detrás en el marcador.

Hubo poco presagio a la reacción del United en la segunda parte, que a base de ganas, más que táctica, logró una remontada que le permite, por ahora, aparcar la crisis y a Carrick darle algo más de oxígeno.