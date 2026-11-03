Milagro en Old Trafford: Manchester United le remontó a la Roma en Champions League y respira en medio de la crisis

Manchester United trata de reencontrarse y volver a sus épocas doradas que lo catapultaron entre los mejores equipos de la historia. Hoy, la situación es muy diferente y la crisis abunda en los pasillos de los dirigentes y en la cancha con jugadores y cuerpo técnico. Al menos, por la cuarta fecha de la Champions League, en Old Trafford, pudo celebrar un agónico triunfo contra la Roma de Italia.

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Hasta el minuto 83, Manchester United iba perdiendo 2-1, pero sus atacantes lograron lo que parecía imposible y al final se decretó un 3-2 en Old Trafford de forma casi milagrosa, que cae como un bálsamo para los hinchas del gigante inglés, que hasta se ven en una pelea inusual en el descenso en Inglaterra.

Una victoria que da un cese a la crisis de resultados que le agobia desde temporadas pasadas. Manchester United rompió una racha de nueve partidos consecutivos sin victoria y ve un revulsivo para seguir en zona de clasificación en la Champions League.

El héroe de los ‘Diablos Rojos’ fue el brasileño Matheus Cunha, autor de los dos goles que culminaron la remontada en los últimos minutos ante AS Roma. El primero aprovechando un error en el despeje del argentino Leonardo Balerdi y el segundo de un potente derechazo (83′ y 86′).

Jugadores del Manchester United celebran la remontada ante la Roma Foto: Manchester United via Getty Imag

Antes, el capitán Bruno Fernandes recortó diferencias desde el punto de penal (59′). El portero colombiano Devis Vásquez le había atajado en la primera instancia, pero tuvo que repetirse por invasión y ahí el brasileño le ganó el pulso.

Manchester United revive en la Champions

Eso sí, fue una primera parte desastrosa para el Manchester United. La Roma se adelantó con los goles del argentino Matías Soulé (11′) y del neerlandés Donyell Malen, de penal, en el 2-0 (18′).

El United llegaba a este partido tras una racha de seis derrotas y tres empates, con su entrenador Michael Carrick en la cuerda floja, y firmó una primera parte impropia de un equipo de Champions: sin ideas, sin gol y frágil mentalmente, sobre todo cuando se ve por detrás en el marcador.

Justo antes del descanso, Soulé tuvo otra ocasión para hacer el tercero que hubiese podido sentenciar el duelo, lo que propició que los locales fueran despedidos con abucheos por sus aficionados al retirarse a los vestuarios.

Nada hacía presagiar la reacción del United en la segunda parte, que a base de corazón y ganas logró una remontada que le permite por ahora aparcar la crisis y a Carrick darle algo de oxígeno. Siguen en la zona de clasificación, pero al borde del abismo.