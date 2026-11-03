Champions League: tabla de posiciones sufre cambios con PSG, Barcelona y Bayern arriba; otros se hunden

Martes con acción en Champions League. Favoritos como PSG, Bayern Múnich y Barcelona jugaron, logrando todos triunfos vitales para seguir en la carrera por los puestos de clasificación directa de la fase de la liga.

También jugó Inter de Milán y Manchester United; los segundos sufrieron más de la cuenta para vencer a la Roma que tuvo al colombiano Day Vásquez de los capitalinos.

El vigente campeón de la competencia, luego de ganar su cuarto partido al hilo, se mantiene líder con 12 puntos, de 12 posibles. Su más reciente víctima fue Villarreal, al que logró hundir por 0-6 en España.

Luis Suárez ‘in’, Luis Díaz ‘out’

Sporting de Lisboa consiguió una valiosa victoria por 1-0 en su visita al Shakhtar Donetsk. El conjunto portugués se impuso gracias a un gol de I. Doumbia, al minuto 59, y sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El colombiano Luis Suárez también era uno de los nombres a seguir, después de sus buenas actuaciones en las anteriores presentaciones europeas.

Por su parte, Bayern Múnich se llevó los tres puntos de Madrid al derrotar 2-0 al Atlético en el estadio Metropolitano. Lennart Karl y Konrad Laimer marcaron los goles del equipo alemán, que consiguió una victoria de peso ante uno de los rivales más exigentes del torneo. El resultado ratificó el buen momento del conjunto dirigido por Vincent Kompany.

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Barcelona también tuvo una presentación destacada en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick venció 3-0 al Aston Villa con una actuación determinante de sus atacantes. Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha completó la cuenta con dos anotaciones en el segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto catalán llegó a nueve puntos y superó al equipo inglés en la clasificación.

La jornada también dejó otros resultados contundentes. Paris Saint-Germain goleó 6-0 al Villarreal, mientras que Manchester United remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a la Roma. Inter derrotó 3-0 al Feyenoord, Galatasaray superó 2-0 al Stuttgart y LASK goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Finalmente, Bodø/Glimt y Lille igualaron sin goles.

La cuarta fecha continuará este miércoles con otros nueve encuentros, entre ellos Real Madrid frente a AEK Atenas, Liverpool contra Fenerbahçe y Manchester City ante RB Leipzig.

Programación de UCL del miércoles, 4 de noviembre