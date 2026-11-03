PSG y una exhibición de goles en España: único invicto en la Champions League y el Villarreal sufre

PSG no tiene rival en la Champions League. Apenas va la cuarta fecha de la fase liga y el gigante parisino es el único invicto y líder en la tabla de posiciones y se perfila en la pelea por la que sería su tercer título consecutivo en la máxima competición de clubes en Europa.

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Por esa cuarta fecha, se tenía que presentar en el estadio La Cerámica en España y quedó un festín de goles de por medio. Apenas en los primeros 17 minutos, el PSG ya iba 4-0 y el festival de 6-0 se redondeó en la segunda parte en un show total del club francés como visitante ante el Villarreal.

De esta manera, PSG es el único club en la Champions League invicto, con 12 puntos de 12 posibles y con 20 goles a favor y solo 5 en contra, un dominio total que pone al técnico Luis Enrique en una muy buena posición para fortalecer su candidatura al título.

Joao Neves abrió el marcador en el minuto nueve y sin tiempo para reaccionar anotaron Desiré Doué (12′), Senny Mayulu (13′) y Fabián Ruiz (17′).

Según la empresa de datos OPTA, PSG estableció el récord del equipo que más rápido marcó cuatro goles en la Champions League, con un tiempo de 16 minutos y 2 segundos. La marca anterior la tenía el Real Madrid, cuando anotó cuatro al Dynamo Zagreb en 20 minutos en noviembre de 2011. Entre el primer gol y el cuarto apenas pasaron 7′ 35″.

PSG goleó al Villarreal en España Foto: Anadolu via Getty Images

El equipo de Luis Enrique, que mantiene el liderato del grupo único de la primera fase de la Champions con el pleno de 12 puntos, no echó en falta a ninguno de sus titulares lesionados como Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Dembélé y Nuno Mendes, y volvió a demostrar que cuenta con mucho fondo de armario.

La tabla de la Champions League con el PSG en lo más alto

Bayern Múnich, otro favorito al título, se llevó los tres puntos de Madrid al derrotar 2-0 al Atlético en el estadio Metropolitano. Lennart Karl y Konrad Laimer marcaron los goles del gigante bávaro, que consiguió una victoria de peso ante uno de los rivales más exigentes del torneo sin Luis Díaz por lesión.

Barcelona también tuvo una presentación destacada en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick venció 3-0 al Aston Villa con una actuación determinante de sus atacantes.

Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha completó la cuenta con dos anotaciones en el segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto catalán llegó a nueve puntos y superó al equipo inglés en la clasificación.

Manchester United remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a la Roma. Inter derrotó 3-0 al Feyenoord, Galatasaray superó 2-0 al Stuttgart y LASK goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Finalmente, Bodø/Glimt y Lille igualaron sin goles.