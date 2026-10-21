Khvicha Kvaratskhelia no volverá a jugar con el París Saint-Germain esta temporada. Luego de salir lesionado en el partido ante Barcelona por Champions League, los exámenes médicos arrojaron que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

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“Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, ​​Khvicha Kvaratskhelia será operado en los próximos días", informó el comunicado oficial.

El entorno del jugador valoró que en este momento todavía “era difícil” hablar de una fecha de regreso, pero con ese tipo de lesión, como mínimo, el jugador será baja de seis a nueve meses.

Este es un golpe certero al esquema de Luis Enrique, que seguramente buscará un nuevo fichaje para la banda izquierda en el mercado de invierno.

¿Cómo se lesionó Kvaratskhelia?

Reemplazado en el minuto 58 del partido de PSG vs. Barcelona, Kvaratskhelia se lesionó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

En las imágenes emitidas por la transmisión oficial, la rodilla del jugador parecía hacer una rotación hacia el interior. El departamento médico del conjunto parisino cruzaba los dedos para que no fuera tan grave; sin embargo, las noticias no fueron alentadoras.

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Kvaratskhelia es uno de los fuertes aspirantes al Balón de Oro, pues la temporada pasada fue parte fundamental en el bicampeonato de Champions League y los títulos que conquistaron en el fútbol local.

Ante Barcelona estaba disputando un duelo mano a mano con Espart, quien hasta ese momento estaba respondiendo a la altura de las circunstancias. De hecho, la lesión del futbolista georgiano se dio de manera fortuita y no por una falta del lateral español.

Dembélé y Marquinhos también se lesionaron

Además de las malas noticias sobre Kvaratskhelia, el departamento médico del PSG confirmó la situación de Ousmane Dembélé y Marquinhos.

En primera instancia anunciaron que “tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas”.

Marquinhos, por su parte, tuvo una lesión muscular en el muslo derecho y también “permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas”.

Sin tres de sus piezas claves, Luis Enrique tendrá que echar mano del banquillo para los compromisos que vienen a partir de este fin de semana. El domingo enfrentará a Lyon en uno de los clásicos de la Ligue 1 y la siguiente semana será visitante ante Le Havre.

Por Champions, el PSG volverá a jugar el 3 de noviembre contra Villarreal en el Estadio de la Cerámica ubicado en territorio español.