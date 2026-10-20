La explicación de Lucas González a la dura derrota de Nacional con Cúcuta: dio la cara

Este martes, 20 de octubre de 2026, Atlético Nacional cayó derrotado 1-0 en su visita al Cúcuta Deportivo. Fue un marcador que no estaba en el radar de muchos, y en juego válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

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Luego del compromiso, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, habló en rueda de prensa y dio su explicación a la derrota del verde de Antioquia. Mencionó la falta de contundencia de los suyos, además de felicitar al rival.

Imagen del triunfo 1-0 de Cúcuta sobre Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Cúcuta se hizo con el compromiso, luego de un remate de David Pérez que salió desviado en Néider Parra y acabó en gol del motilón (18′).

Lucas González: “Es uno de los partidos donde menos nos han generado ocasiones”

“Yo estoy triste, estoy triste porque es uno de los partidos en donde menos nos han generado ocasiones de gol. La expectativa de gol en contra ha sido una de las más bajas. Creo tiene un solo remate a portería realmente es donde termina marcando y nosotros creamos ocasiones claras, pero no fueron suficientes para marcar”, dijo Lucas González ante la prensa.

A su lado, Mateus Uribe también dejó la perspectiva del partido, pero desde el campo de juego. Habló de sus sensaciones y el mensaje resuena en la hinchada de Atlético Nacional.

“Creo que la contundencia a nosotros nos faltó hoy, meterla. Eso es lo que hace la diferencia en el fútbol. Felicitar, como dice el profe, a Cúcuta porque se defendió bien, cerró líneas, estuvieron bien parados defensivamente. Nosotros ya revisaremos el partido, saber qué pudimos haber hecho mejor para contrarrestar la el bloque defensivo de ellos y obviamente la contundencia”, dijo Uribe.

Y añadió: “Tuvimos una dos o tres debajo del arco donde no la metemos. El arquero hizo una gran actuación, pero pero es eso. Creo que la contundencia que que es lo que hubiera marcado eh la historia del partido de otra manera”.

Nacional deja atrás su derrota contra Cúcuta y ya piensa en el próximo partido. Jugará en Medellín, contra Pasto, el jueves 22 de octubre.