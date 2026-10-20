La reacción de James Rodríguez al blooper de Kevin Parra que condenó a Nacional en Cúcuta

Atlético Nacional no pudo en el estadio General Santander y dejó una complicada derrota 1-0 de por medio en partido que era válido por la fecha 13 de la Liga Betplay. El equipo verdolaga se vio sorprendido por el oficio de su rival ante su gente, que le sirvió para quedarse con los tres puntos y meterse en la pelea.

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Sobre el minuto 59, James Rodríguez controló un buen balón por la zona derecha y a tres dedos colocó magistral pase para Kevin Parra, quien estaba totalmente solo frente al arco en medio de un contragolpe tras un tiro de esquina del Cúcuta.

El canterano pudo controlar, se sacó a un defensa, pero al momento de rematar, llegó mal pisado tras el enganche, el pie de apoyo le quedó muy cerca a la pelota, anuló el perfil y la pelota se le fue muy desviada por el palo izquierdo del portero. James Rodríguez no lo podía creer.

Al momento del pase, James hizo gestos de que está todo listo para rematar y empatar el juego, pero se llevó una real sorpresa por el error de su compañero.

Asombro total. James Rodríguez se llevó las manos a su rostro tras ver lo que había ocurrido con Kevin Parra y el gol que botó en el arco de Federico Abadía. Tras su sorpresa, el volante buscó a Kevin Parra le hizo señas de qué pasó en el remate y luego se acercó, lanzó aplausos y le dio ánimos tras el fallo que lo dejó pálido.

⚽😱 ¡DE NO CREER! Parra se perdió una gran oportunidad con Nacional. #LALIGAxWIN https://t.co/EStNiIAmqI — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2026

Esa posibilidad fue la más clara de Atlético Nacional en el partido, donde tuvo mucha posesión de balón pero le costó definir. También se encontró con el portero Abadía quien detuvo varios balones peligrosos. Al final, Cúcuta Deportivo salió vencedor 1-0 y eso le es suficiente para meterse en la pelea por los cuadrangulares semifinales.

Derrota de Nacional que complica el grupo de los ocho

Esta caída de visitante fuerza a Atlético Nacional a no ceder más terreno en la recta final del ‘Todos contra Todos’ y así seguir en la pelea por la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. La situación tiene un tinte de preocupación, teniendo en cuenta la lista de lesionados, principalmente en el área de ataque.

El club verdolaga tenía la posibilidad de ser primero y superar al América de Cali, pero la caída lo mantiene en la segunda posición.

Por su parte, Cúcuta Deportivo alcanza la octava posición y saca al Deportes Tolima y lo deja en la novena casilla.