Sebastián Villa descrestó en Sudamericana con mágica asistencia: lo celebró Boca Juniors

Sebastián Villa fue uno de los destacados en el primer tiempo de Boca Juniors contra Vasco da Gama. El juego se desarrolló este martes, 20 de octubre, por la vuelta de las semifinales en la Copa Sudamericana.

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Al final de los primeros 45′, Boca Juniors se fue al descanso ganando 2-0. Es decir, los xeneizes remontaron parcialmente el global, y Sebastián Villa tuvo implicación directa en ello.

A los 34′ del primer tiempo, Sebastián Villa dejó una impresionante asistencia, desde atrás de la mitad de la cancha, habilitando por completo a Miguel Merentiel. Este último puso el 2-0 parcial (2-1 en el global) con el que terminó el primer tiempo.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ! Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/uztlsAirSd — DSPORTS (@DSports) October 21, 2026

La ilusión está a flor de piel en Boca Juniors, equipo histórico de Argentina que no gana la Copa Sudamericana desde diciembre de 2005. 21 años después, el xeneize, con Villa y Álvaro Montero, está muy cerca de la final del torneo.

Cabe recordar que la gran final de la Copa Sudamericana 2026 será el 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Prensa argentina reaccionó a la asistencia de Sebastián Villa contra Vasco da Gama

Aunque Villa asistió, la prensa argentina también le pone el ojo a los fallos del colombiano. Estas fueron algunas de las reacciones:

TyC Sports: “El uruguayo fue habilitado por Sebastián Villa”

“El colombiano no solo asistió el 2-0 sino que en la jugada previa, tuvo una chance clara que no supo aprovechar”.

Olé: “Gran habilitación de Villa”

Merentiel, cuando más lo necesitaba Boca en estas semifinales de la Copa Sudamericana, recibió una gran habilitación de Sebastián Villa, picó habilitado casi en mitad de cancha y definió de gran manera ante la salida de un Léo Jardim que había quedado a mitad de camino y poco pudo hacer.

DSports: “Gran pase de Villa”

“Golazo de Boca en el Maracaná. Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama”.