Ridícula expulsión de Carlos Andrés Gómez ante Boca Juniors: en un minuto vio dos amarillas

Boca Juniors no pudo de local y buscó hasta último minuto el empate ante un complicado Vasco da Gama, que ganó 1-0 en La Bombonera y toma ventaja en las semifinales de la Copa Sudamericana. El club brasileño sacó la diferencia a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Adson Ferreira, tras centro de Carlos Andrés Gómez. La serie se resolverá el próximo martes 20 en Río de Janeiro.

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Pese a la asistencia del Tinito Gómez, Vasco da Gama jugó la última media hora con un jugador menos por la expulsión del volante de forma absurda al minuto 63. La secuencia es viral en las redes sociales, pues en menos de un minuto vio la doble tarjeta amarilla, primero por impedir la reanudación del juego. Ya la roja se consumó luego de un empujón al árbitro chileno Piero Maza.

Carlos Andrés Gómez contra Boca Foto: Getty Images

De esta manera, Carlos Andrés Gómez no podrá estar en la vuelta ante Boca y se concentra en las actividades en el fútbol brasileño. Por si fuera poco, la expulsión cae en un buen momento para él, cuando disfruta de la titularidad en el frente de ataque en el remate de temporada.

¡VASCO SE QUEDA CON UNO MENOS! EXPULSADO ANDRÉS GÓMEZ POR ESTE EMPUJÓN AL ÁRBITRO MAZA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BO2wV2N4PT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Se espera que en noviembre próximo, Tinito Gómez sea de nuevo convocado por el técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, en el proyecto de recambio generacional, para el doblete de amistosos contra Chile.

Lujo de Carlos Andrés Gómez

Adson, al minuto 24, con un certero cabezazo, marcó el gol para Vasco da Gama que le sirve para tomar la ventaja en la serie de semifinales.

Cabe recordar que el club carioca podría modificar su sede en los próximos días y trasladar el juego de vuelta al estadio Maracaná, dependiendo del veredicto de las autoridades.

El gol de Adson llegó tras un lujo de Carlos Andrés Gómez por el sector izquierdo. Un mal rechazo de Boca Juniors le quedó al volante canterano de Millonarios, que avanzó unos metros y lanzó un centro preciso con la zurda para la celebración de los brasileños.

¡GOL DE VASCO DA GAMA! Adson ganó de cabeza y puso el 1-0 del equipo brasileño ante Boca en la Bombonera. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/kbiSgywTmr — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026

El resultado puso punto final a una racha invicta de 17 encuentros para Boca, contabilizadas todas las competencias, que acumulaba el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. La última derrota había sido por los dieciseisavos de este mismo torneo, el jueves 30 de julio, ante O’Higgins en Chile. Boca terminó avanzando de instancia al ganar 4-3 la definición por penales con Álvaro Montero como figura.