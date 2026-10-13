El cambio de look del Pibe Valderrama que resuena en las redes sociales: le dijo adiós a su icónica melena

Carlos Valderrama, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Colombia, tuvo durante toda su carrera como su emblema en la imagen su particular melena sobre su cabeza. Los rizos del Pibe, además de su magia en la cancha, era de lo más reconocido en el planeta.

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El Pibe fue a tres Mundiales con la Selección Colombia, siendo Italia 1990 su debut y Francia 1998 la última edición con la que estuvo con la camiseta amarilla. Carlos Valderrama siempre tuvo su gran cabellera como un ícono, pero este 13 de octubre llegó a su fin y el video sigue dando revuelo en las redes sociales.

En las redes sociales sale Valderrama acompañado de su esposa. Ahí se anuncia que su melena va a desaparecer en cuestión de segundos.

No fue un retoque o una mejora en su cabello, sino que con una máquina se bajó toda la cabellera que mantuvo como algo muy preciado a lo largo de su carrera profesional.

#ATENTOS. «El Pibe» Valderrama fue visto en calles de Santa Marta sin su emblemática y tradicional melena rubia. El legendario exfutbolista de la Selección Colombia ha dejado a todos boquiabiertos al decidir cortarse la histórica cabellera que lo acompañó durante toda su carrera. https://t.co/abBfgfqO3Y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 14, 2026

La secuencia del video muestra que la esposa del Pibe Valderrama mandó la máquina para cortarle el cabello a su marido y tras una operación perfecta, causa sorpresa y muchas reacciones este nuevo look. Ya con una nueva apariencia, Carlos Valderrama le da la vuelta al mundo en su nueva faceta calvo.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

En otro video que circula en las redes sociales, Carlos Valderrama aparece subiendo a un vehículo ya sin su melena y las reacciones y comentarios no se han hecho esperar. En su cuenta de Instagram, varias celebridades como la actriz Carolina Sabino, el exjugador Sergio Angulo y el cantante Santiago Cruz le dejaron unas palabras.

Su melena llegó a su fin

En abril pasado, Carlos Valderrama contó que previo al Mundial Estados Unidos 1994 recibió una jugosa oferta para que se quitara su melena, a lo que el Pibe se negó rotundamente. Le ofrecieron dos millones de dólares, pero no tuvo problema en rechazarlo.

Ya sonará difícil asimilar que Carlos Valderrama no estará con su habitual melena en presencias con público o en la televisión. Su cabellera hacía parte de su marca personal y a donde iba ya marcaba la diferencia con el afro.

Por ahora, no se sabe con exactitud qué animó a Valderrama a este cambio drástico que impacta a Colombia, si hace parte de una campaña publicitaria o solamente es una incitación personal.