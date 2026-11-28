El director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, analizó el empate 0-0 frente al América de Cali ocurrido el viernes, 27 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, cuestionando las demoras del rival y anticipando variantes para el duelo del martes en Cali.

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El estratega valoró la intención de su equipo por buscar la victoria ante un rival que contaba con la ventaja del punto invisible y que habría tomado mayor distancia de haber ganado.

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“Yo siempre he sido una persona muy agradecida con lo que recibo y con lo que Dios me da. El punto nos deja vivos todavía”, afirmó Gamero.

Añadió que “era un partido que de pronto hay que ganar aquí”, pero destacó la actitud de sus dirigidos: “Me quedo con la sensación de que hicimos y quisimos ganar el partido”.

Cuestionamiento a la pérdida de tiempo y desarrollo del juego

Gamero explicó que el trámite se emparejó numéricamente tras la expulsión de un jugador del América, lo que derivó en un compromiso abierto en el que les ganaron las espaldas y el conjunto visitante también generó opciones.

“Son esos partidos enredados, son esos partidos que no sé, la verdad no sé cuánto tiempo se habrá jugado hoy. Yo creo que se habrá jugado muy poquito tiempo”, expresó el entrenador.

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Directamente sobre el comportamiento del conjunto vallecaucano, sostuvo: “Y con un equipo como América que, sinceramente, hoy se perdió mucho tiempo. Ellos perdieron mucho tiempo”.

Con este resultado y el empate registrado entre Cali y Bucaramanga, Gamero consideró que la disputa sigue abierta y que el equipo deberá ir el martes a “aguerrear ese partido también allá en Cali”.

Reemplazos y preparación para el duelo del martes

De cara a la próxima salida en territorio vallecaucano, el técnico de Millonarios abordó las ausencias que deberá cubrir sin que se guardaran amarillas en la recta final de la clasificación.

“Nosotros entramos en una etapa donde (…) no pudimos borrarles tarjetas a los jugadores, porque los necesitábamos”, comentó, pidiendo a su plantel entregarse sin especular con las amonestaciones.

Gamero aclaró que prefiere hablar de sustituciones antes que de bajas: “Yo no diría bajas (…) tenemos que reemplazar unos jugadores que van a salir; seguramente van a salir Arias, Yomier y Contreras”.

También señaló que el rival tendrá ausencias —mencionando a Quintero, Cardazcal y Rosero—, por lo que buscará oxigenar el grupo y definir quiénes ingresarán a dar el todo por el todo en la institución.