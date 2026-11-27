Cuatro equipos se presentaron en la noche del viernes 27 de noviembre en el estadio Palmaseca de Palmira y en El Campín de la ciudad de Bogotá, que movieron la tabla de la reclasificación. América de Cali se ve como gran beneficiado y de a poco va asegurando el cupo a Copa Libertadores. Millonarios cedió, así como el Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

La tabla del Grupo B tras descalabro de Millonarios y ventaja de América: observan Cali y Bucaramanga

Carlos Antonio Vélez da detalles de sus 50 años de matrimonio: Perú, Libertadores, Millonarios y Santa Fe

Deportivo Cali fue local ante el Atlético Bucaramanga, que terminó mucho mejor y más cerca de la victoria. El club azucarero comenzó ganando con gol de Leyser Chaverra al minuto 14 que parecía llevar al azucarero al triunfo, pero el ‘Leopardo’ se reactivó en la ofensiva y alcanzó a dejar el 1-1 en la pizarra tras remate de Luciano Pons.

Este empate le permite a Deportivo Cali seguir en la pelea por el cupo a Copa Sudamericana por esta vía, mientras que el Bucaramanga va cediendo terreno, está en la décima casilla en la ‘recla’ y se aleja de los puestos que darían la posibilidad de torneo internacional.

Por su parte, América de Cali se hizo fuerte en El Campín y el empate le sabe a victoria ante Millonarios (0-0), dejando todo para intentar una victoria en el Pascual Guerrero en próximos días en el duelo de vuelta, que casi que le dejaría en la final de la Liga Betplay.

América enfrentó a Millonarios en Bogotá, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga II de 2026. Foto: Colprensa

Además de eso, va sacando más ventaja a Santa Fe, tercero en la tabla de reclasificación, y escolta a Atlético Nacional con cierta comodidad.

Pos EQUIPOS PTS PJ DG 1 Atl. Nacional 99 46 +50 2 América 75 43 +23 3 Santa Fe 72 44 +25 4 Junior 66 44 +9 5 Cali 64 41 +19 6 Tolima 64 42 +12 7 Once Caldas 63 42 +9 8 Millonarios 61 41 +22 9 Medellín 61 40 +5 10 Bucaramanga 60 41 +17 11 Águilas D 51 38 -5 12 Inter Bogotá 51 40 -7

Sería cuestión de tiempo para que asegure el cupo a Copa Libertadores. Mientras que Millonarios sigue peleando esas últimas casillas para la Sudamericana.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por normativa de la Conmebol, a Colombia le corresponden cuatro plazas para la Copa Libertadores 2027, distribuidas de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

Cupos de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Al igual que para Libertadores, Colombia tiene cuatro plazas fijas en la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen así: