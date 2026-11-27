Atlético Bucaramanga denunció el sobrevuelo de un dron durante su último entrenamiento antes del partido contra Deportivo Cali por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

A través de sus redes sociales, el conjunto leopardo publicó cuatro fotos del artefacto tecnológico y un mensaje en tono irónico al respecto. “Gracias por la visita”, apuntó el Bucaramanga.

El fichaje de lujo que “fue ofrecido” a Junior, Millonarios y Santa Fe: jugó en Barcelona y Milan

Tulio Gómez, dueño de América de Cali, reveló la discusión que hay por los derechos de televisión del FPC

Aunque no hay certeza sobre el origen de este dron que hizo presencia en la sesión de trabajo bajo las órdenes de Pablo Peirano, se maneja la hipótesis de un presunto caso de espionaje para anticiparse al planteamiento táctico de cara a los próximos compromisos.

En caso de demostrarse, cabe recordar que dicha conducta va en contra de los conceptos de juego limpio y constituye una conducta antideportiva ante los ojos de la FIFA.

Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de París-2024, la selección de Canadá fue penalizada en el torneo femenino luego de demostrarse que utilizaron un dron para espiar los entrenamientos de Nueva Zelanda antes de su partido.

La FIFA castigo a la federación canadiense con la deducción de seis puntos en la tabla. Además, la entrenadora principal Bev Priestman, la asistente Jasmine Mander y el analista Joseph Lombardi recibieron un año de suspensión de toda actividad futbolística.

Atlético Nacional recibió otro golpe de Dimayor: sanción seguirá intacta en cuadrangulares

Bucaramanga se juega todo

Más allá de esta grave denuncia, Atlético Bucaramanga tiene la mente puesta en conseguir su primera victoria en la fase de cuadrangulares y encender de nuevo la ilusión de la final.

Este viernes, sobre las 6:35 de la tarde, enfrenta a Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca. Ambos equipos vienen de perder en la fecha pasada: el cuadro leopardo cayó goleado ante Millonarios en El Campín y los azucareros perdieron el clásico vallecaucano frente a América en el Pascual.

Bucaramanga, de paso, se quejó por el arbitraje y la tarjeta roja que, según ellos, le fue perdonada a Mateo García por una falta sobre Leonardo Flores. “Tras analizar detenidamente la jugada, consideramos preocupante que, pese a la contundencia de las imágenes, el árbitro central, luego de aplicar la ley de ventaja, sancionara la acción únicamente con tarjeta amarilla”, apuntó el club santandereano.

“A nuestro juicio, dada la gravedad de la infracción y el riesgo que representó para la integridad física de nuestro futbolista, la acción ameritaba una revisión en campo por recomendación del VAR y, de acuerdo con las Reglas de Juego y las imágenes disponibles, pudo derivar en la expulsión del jugador del equipo rival”, expresó el Leopardo.

Por último, hicieron un llamado a la FCF. “Consideramos inadmisible que el equipo arbitral encargado del VAR, liderado por John Perdomo, no recomendara al árbitro central una revisión en campo de la acción, pese a disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para analizar la gravedad de la infracción”, agrega el comunicado.

Bucaramanga pidió la publicación de los audios VAR, pero, a diferencia de lo que sucedió entre Once Caldas y Nacional, todavía no han salido a la luz.