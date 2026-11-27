Días atrás se había conocido que Dimayor fue implacable con Atlético Nacional y Alexis Henríquez al ponerle una sanción al asistente de Lucas González por haber usado lenguaje inapropiado en el partido de la fecha 1 de cuandrangulares vs. Once Caldas.

Para el máximo ente del balompié local dicho actuar fue incorrecto e impuso tres partidos de castigo para el exfutbolista.

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En principio, los partidos que se perdería serían el clásico paisa contra Independiente Medellín y el doblete frente a Independiente Santa Fe, uno que se jugará en Bogotá y el otro en Medellín.

Para los verdolagas representó una dura baja y, por ello, fue que presentaron ante Dimayor un recurso en el que pedían que se redujeran las jornadas en las que Henríquez no estuviera.

En la noche del pasado la respuesta de la División Mayor del Fútbol Colombia se produjo y no fue la esperada por Atlético Nacional.

Lucas González junto a Alexis Henríquez. Uno y dos del cuerpo técnico de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Castigo sigue en cuadrangulares

Lucas González seguirá dirigiendo a Atlético Nacional en los cuadrangulares finales sin el apoyo de su asistente Henríquez.

Aunque el club verde buscara que la sanción se redujera, la Dimayor no apoyó dicho pedido y me matuvo en que hasta la fecha 5 vs. Medellín podrá volver el AT de Nacional.

“El Comité decidió no reponer la sanción impuesta al señor Alexis Henríquez, entrenador asistente del registro del Club Atlético Nacional S.A., mediante el artículo 1° de la Resolución No. 116 de 2026, al concluir que no se acreditó la existencia de un error manifiesto en la decisión arbitral susceptible de rectificación bajo el numeral 2 del artículo 141 del CDU de la FCF", decidieron.

“La expulsión tuvo origen en la conducta calificada por el árbitro como emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra oficial de partido (artículo 64, literal b) del CDU de la FCF), en su condición de primera autoridad disciplinaria en el terreno de juego. Los hechos ocurrieron durante el partido disputado por la 1ª Fecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Once Caldas S.A. y el Club Atlético Nacional S.A”, recuerdan del hecho que llevó al castigo.

“1. No reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 116 de 2026, que recayó sobre el asistente técnico del registro del Club Atlético Nacional S.A., Alexis Henríquez, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 1ª Fecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Once Caldas S.A. y el Club Atlético Nacional S.A", extienden en la expliacación.

“2. Contra la presente decisión, no procede recurso alguno”, finaliza Dimayor.

Atlético Nacional tendrá bajas en el cuerpo técnico y plantel para visitar a Santa Fe en cuadrangulares. Foto: Colprensa

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Como si ya no fuese complejo el panorama para el cuadro de Medellín por la baja de su asistente técnico, en campo también tendrá la ausencia de una referente en la zaga como lo es William Tesillo.

El central recibió frente a Medellín su quinta tarjeta amarilla en lo que va del campeonato y, de acuerdo con el reglamento, deberá cumplir un partido de suspensión al alcanzar esa cantidad de amonestaciones.