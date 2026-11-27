Durante las últimas horas, múltiples usuarios han expresado su preocupación por los inmensos trancones que se han registrado en la vía Ibagué-Cajamarca.

Tragedia en Cajamarca por tractomula que se estrelló contra viviendas y vehículos: 5 muertos y 9 heridos

Los primeros hechos comenzaron a ocurrir en la noche del pasado 26 de noviembre de 2026, en la que la presencia de lluvias y siniestros viales afectó la movilidad en el corredor.

La situación más reciente en el corredor se presentó en las últimas horas, en donde un alto flujo vehicular comenzó a evidenciarse en el tramo vial.

El anuncio del estado de la vía fue mencionado por la concesionaria APP GICA S.A., informando que se realizó un cierre preventivo a la altura del K10+750 en la intersección Los Osos Segunda Calzada Ibagué-Cajamarca, sobre la ruta 4003.

Por medio de sus redes sociales, ciudadanos comentaron su rechazo a las largas filas de trancón que vivieron durante la jornada a causa de los incidentes, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que atiendan las problemáticas.

“¡Llevamos 7 horas intentando llegar y apenas vamos en Cajamarca! Trancones inaceptables-.. ¡Avanza uno 3 minutos y para 2 horas!”, afirmó una usuaria.

SEMANA se comunicó tanto con la concesionaria APP GICA como con la concesión de la Línea para conocer la causa del alto flujo. Ambas entidades le comentaron al medio que no existe una razón principal, sino que la congestión responde a la alta presencia de vehículos.

Las problemáticas que se han registrado en la movilidad para Cajamarca

El municipio que se encuentra ubicado en el departamento del Tolima no solamente ha registrado problemáticas en movilidad en cuanto a trancones por alto flujo durante los últimos días, sino que además ha registrado casos de siniestros viales con fatalidad.

Uno de los hechos más recientes se presentó el pasado domingo 22 de noviembre, en el que una tractomula arrolló a un carro y terminó chocando contra varios locales comerciales luego de que, presuntamente, quedara sin frenos. Debido al incidente, cinco personas fallecieron y nueve más terminaron heridas.

En las redes sociales comenzó a circular el testimonio de un hombre, quien fue testigo del grave accidente que se registró en el departamento tolimense.

“El man venía avisando. Desde allá me pasó por un lado; el man se quedó sin frenos y se metió a esa casa. El conductor está herido, pero hay una familia de un particular que sí está como paila”, comentó el hombre.