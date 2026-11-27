Tomando en cuenta que Atlético Nacional es el segundo equipo colombiano clasificado a la Copa Libertadores 2027, se empieza a mover el mercado verdolaga de cara a la siguiente temporada.

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Informan que Atlético Nacional tiene muy adelantado el fichaje del delantero Jefry Zapata, de Once Caldas, para 2027. Es decir que, si la operación sigue avanzando, el delantero sería oficializado pronto.

Jefry Zapata, muy cerca de Atlético Nacional

En el programa La FM Más Fútbol, del pasado 27 de noviembre, el periodista Eduardo Luis López contó: “Ayer contó Mauricio Agudelo que está muy adelantado que Jefry Zapata sea nuevo jugador de Atlético Nacional”.

Además, el propio Mauricio Agudelo ya había informado, a principios de noviembre, que Atlético Nacional busca reforzar cuatro posiciones para 2027. Son:

Un delantero (9)

Lateral izquierdo

Portero

Defensor central si se concreta alguna venta para Néider Parra

La información surge mientras Atlético Nacional disputa los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll. Es uno de los firmes candidatos a ser finalista por el grupo A, pues acabó líder del todos contra todos y se consolidó en la cima de la tabla de reclasificación anual.

¿Quién es Jefry Zapata? El delantero que Nacional oficializaría pronto

Jefry Arley Zapata Ramírez tiene 26 años, nació en Medellín y se desempeña como delantero centro en Once Caldas de Manizales. Mide 1.81 metros, su pie hábil es el derecho y toda su carrera la ha hecho en el FPC.

Actualmente, Jefry Zapata tiene contrato con Once Caldas hasta junio de 2027. Además del blanco blanco, ha jugado con Cúcuta Deportivo, y su valor en el mercado es de 1 millón de euros, según Transfermarkt.

En este 2026, contando las dos ligas y la copa, Zapata ha jugado 45 partidos con Once Caldas. Suma 14 goles, cinco asistencias y se consolidó como figura del blanco blanco que, además de estar en la final de la Copa BetPlay, pelea en los cuadrangulares finales del segundo semestre.