Atlético Nacional celebra porque ya está oficialmente clasificado a la Copa Libertadores 2027. Se aseguró su cupo por la tabla de reclasificación y va a fase previa, de momento, aunque podría ingresar a fase de grupos si gana la Liga BetPlay 2026-ll.

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Por tanto, y aunque Atlético Nacional pelea tanto en la Liga BetPlay 2026-ll, como en la Copa BetPlay, el verde de Antioquia ya se está concentrando en lo que será la temporada 2027, siendo la Copa Libertadores su prioridad.

El periodista Mauricio Agudelo, en su cuenta de X, reveló la lista de refuerzos que busca Atlético Nacional para 2027. Incluso, reveló que podrían ser más si se da una salida clave en el equipo antioqueño.

Lista de refuerzos que busca Nacional para la Libertadores 2027

Estas son las posiciones que Nacional quiere reforzar para hacer un buen papel en la Libertadores 2027:

Un delantero (9)

Lateral izquierdo

Portero

Defensor central si se concreta alguna venta para Néider Parra

✅️ De cara a la libertadores 2027, @nacionaloficial iría en búsqueda de un 9, un lat izq y un sup de Armani. Si venden a N. Parra buscarían otro central. Info con Guadalupe Mexican grill and bar. Reservas 3014933887 🔥🔥 @guilloarango @Salomefajardo @DanielAnguloR — Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) November 10, 2026

Resta esperar cómo avanzan las próximas semanas en cuanto al tema, pero desde Atlético Nacional siempre han visto como una prioridad los buenos desempeños en la Copa Libertadores.

Lista de jugadores que acaban contrato con Atlético Nacional de cara a 2027

Sin embargo, Nacional no solo tendría llegadas para la Libertadores 2027. Puede que el verde de Antioquia sume salidas, por lo que será tarea de la dirección deportiva encontrarles reemplazo.

Estos son los jugadores que acaban contrato con Atlético Nacional en diciembre de 2026:

Cristian Arango (está a préstamo desde San Jose Earthquakes, y se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior)

(está a préstamo desde San Jose Earthquakes, y se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior) Nicolás Rodríguez (está a préstamo desde Orlando City)

(está a préstamo desde Orlando City) Andrés Reyes

Marlos Moreno

Milton Casco

Marlos Moreno, jugador de Atlético Nacional que acaba su contrato allí en diciembre. Foto: Atlético Nacional

En medio de los rumores, y un panorama incierto, la prioridad de Atlético Nacional es terminar de la mejor manera el segundo semestre de 2026.

Con la nómina que ostenta, Lucas González y sus dirigidos son firmes candidatos a hacer un desempeño histórico en este cierre de año en el FPC.