James Rodríguez marca su primer gol con Atlético Nacional: Once Caldas lo sufre y recordó a Brasil 2014

Cayó el primer gol de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional y cuando más lo necesitaba. Júbilo total en la hinchada que y soñaba con este momento histórico para el fútbol colombiano. El club verdolaga la pasaba muy mal en el Palogrande de Manizales ante Once Caldas, no tuvo su mejor expresión futbolística y su máxima estrella salió al rescate.

El partido iba 1-0 abajo en el marcador tras un gol de cabeza de Felipe Gómez y una primera parte para el olvido, donde al mencionado jugador le anularon un gol muy polémico y Franco Armani fue la figura. Once Caldas se ilusionaba con la victoria, pero al final James apagó la fiesta.

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Una magia del volante cucuteño apagó la ilusión blanca y pudo celebrar su primera anotación con la verde puesta para el 1-1 de Atlético Nacional que ahora deberá redondear su pase a la final en el Atanasio Girardot en el partido de vuelta.

Cabe recordar que James Rodríguez fue titular en este partido por la ida de las semifinales de la Copa Betplay y fue hasta el minuto 81 que pudo celebrar. Lo que no había podido tener en la Liga, lo encontró en el otro torneo de la Dimayor donde el club verdolaga domina con ocho títulos.

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Un pase largo de William Tesillo fue clave para el volante que emuló aquella jugada que lo hizo grande en el mundo. Controló de pecho, media vuelta y gran remate para vencer al portero rival. Tal como lo hizo en el Mundial de Brasil 2014, cuando Abel Aguilar lo habilitó para una anotación que le dio el Premio Puskás y lo llevó a la cima.

James le da vida a Nacional

Además de las anotaciones, hubo expulsados en ambos conjuntos. Once Caldas se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Felipe Gómez sobre el minuto 74. Por su parte, Nacional vio la roja de Elías Cabrera cinco minutos después, a los 79′.

Previo a la apertura del marcador en Manizales, al Once Caldas le anularon un gol. Fue el propio Felipe Gómez, a quien a los 30′ del primer tiempo le bajaron un tanto del marcador por ajustado fuera de juego.

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y Once Caldas se jugará el próximo martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y a partir de las 6:30 p.m.