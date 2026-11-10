James Rodríguez rescató a Atlético Nacional contra Once Caldas: revivió al verde en Copa BetPlay

Once Caldas y Atlético Nacional empataron 1-1, este martes 10 de noviembre, por la ida de las semifinales en Copa BetPlay. Fue un verdadero partidazo en Manizales, con todos los condimentos, que deja la llave abierta para la vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín.

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Once Caldas anotó primero, gracias a un cabezazo letal de Felipe Gómez (37′). Así, el blanco blanco se marchó al descanso ganando 1-0 y con la ilusión de dar un golpe de autoridad frente a uno de los candidatos a ganar el torneo.

¡CABEZAZO LETAL DE FELIPE GÓMEZ Y @oncecaldas ABRE EL MARCADOR ANTE NACIONAL! #LACOPAxWIN ⚪⚽🏆 https://t.co/FK3udJViXD — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Sin embargo, apareció James Rodríguez para rescatar a Atlético Nacional. Con un verdadero golazo a los 81 minutos del segundo tiempo, el excapitán de la Selección Colombia dejó las tablas definitivas en el compromiso.

¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 https://t.co/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Además de las anotaciones, hubo expulsados en ambos conjuntos. Once Caldas se quedó con 10 jugadores, sobre los 74′. Por la expulsión de Felipe Gómez. Por su parte, Nacional vio la roja de Elías Cabrera cinco minutos después, a los 79′.

Previo a la apertura del marcador en Manizales, a Once Caldas le anularon un gol. Fue el propio Felipe Gómez, a quien a los 30′ del primer tiempo le bajaron un tanto del marcador por fuera de juego.

El partido de vuelta, entre Atlético Nacional y Once Caldas, se jugará el próximo martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y a partir de las 6:30 p.m.

James Rodríguez anota su primer gol con Atlético Nacional

Siendo el fichaje más mediático del FPC en este 2026, James Rodríguez por fin pudo anotar al servicio de Atlético Nacional. Ya se había reportado con asistencias, pero no había sumado en el ítem de goles.

Lo hace en un momento más que importante para Nacional, apareciendo cuando su equipo lo necesita y dejando con vida al verde de cara al juego de vuelta.

Los comentaristas de Win Sports+, a cargo de la transmisión en el partido entre Once Caldas y Nacional, reportaron aplausos en el estadio Palogrande de Manizales para el histórico volante de 35 años.