Este sábado, 28 de noviembre, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional juegan en Bogotá por la tercera fecha del grupo A en la Liga BetPlay. La hora de arranque es a las 7:30 p. m., y se podrá ver por el canal Win Sports+.

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Se trata del primero de los dos partidos que Santa Fe y Nacional jugarán en el cuadrangular. Este sábado, el escenario es el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Ya el miércoles 2 de diciembre de 2026, Atlético Nacional jugará de local contra Santa Fe y por la cuarta fecha de cuadrangulares.

Santa Fe vs. Nacional: duelo por la cima del grupo

Al partido de este sábado, Atlético Nacional llega como líder del grupo A con cuatro puntos en dos partidos jugados.

Segundo asoma Independiente Santa Fe, que en los mismos dos juegos ha sumado tres puntos. Por tanto, quien gane entre verdes y cardenales, podría ser líder de la tabla de posiciones.

Sin embargo, Medellín y Once Caldas también jugarán un partido clave este sábado. Será a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, y con la necesidad de ambos de sumar puntos en el acumulado.

Tanto Nacional como Santa Fe tienen jugadores que, desde lo individual, pueden marcar la diferencia.

En el lado verdolaga, llega un James Rodríguez inspirado luego del clásico contra Medellín. El excapitán de la Selección Colombia fue la figura contra el cuadro poderoso.

James Rodríguez celebrando un gol con Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Y Santa Fe no se queda atrás. El uruguayo Franco Fagúndez arriba al partido contra Nacional, luego de anotar un gol y dar dos asistencias en el compromiso de la fecha 2 ante Once Caldas.

Franco Fagúndez, figura de Independiente Santa Fe por la que el club negocia para su compra definitiva Foto: Independiente Santa Fe oficial

Partido con dos históricos que podría encaminar al finalista del grupo A en esta Liga BetPlay 2026-ll.

Santa Fe vs. Nacional: canal y hora para ver en vivo