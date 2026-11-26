Este jueves, 26 de noviembre, Dimayor publicó las designaciones arbitrales para la fecha 3 de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2026-ll.

📌 ¡Conoce las designaciones arbitrales de la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟑 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026! 👉 https://t.co/jtToOCdHCO #LaCasaDeTodos https://t.co/XBMrw6ijTV — DIMAYOR (@Dimayor) November 26, 2026

Castigo de Dimayor se siente en Atlético Nacional: primera baja confirmada para enfrentar a Santa Fe

Atlético Bucaramanga emula a Nacional: protesta formal por la expulsión no sancionada a Millonarios

Oficialmente, y por segunda fecha consecutiva, Jhon Ospina se queda fuera de una designación arbitral. ¿Cuál fue su último partido? El 21 de noviembre de 2026, en Once Caldas vs. Nacional.

Jhon Ospina, nuevamente fuera de una designación arbitral

El día del Once Caldas vs. Nacional, Ospina expulsó erróneamente a Felipe Marín, jugador del verde de Antioquia, sobre los 39 minutos del primer tiempo.

Tras una solicitud de Nacional, donde pidieron que se publicaran los audios VAR de dicha acción, la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol admitió el error de Ospina.

“Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja”, admitió la comisión en el video publicado por la FCF.

Para la segunda fecha de los cuadrangulares finales en Liga BetPlay, Ospina no fue incluido en ningún partido. Ahora, en esta tercera fecha, vuelve a quedar fuera.

Aunque la comisión arbitral admitió el error del colegiado, Dimayor no le quitó la expulsión a Felipe Marín. Por tanto, el jugador de Nacional tuvo que pagar la fecha de sanción el pasado 25 de noviembre, en el clásico que el verde le ganó al Medellín por el grupo A.

Ahora la expectativa está en que Jhon Ospina vuelva a ser llamado para arbitrar un partido del FPC, pues la polémica por la expulsión de Felipe Marín dio de qué hablar durante varios días.

Designaciones arbitrales para la fecha 3 de los cuadrangulares

A continuación, los cuatro árbitros que impartirán justicia en la fecha 3 de cuadrangulares. Tres de ellos repiten actuación: