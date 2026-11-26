Atlético Nacional avisó en el Grupo A y subió al primer puesto luego de vencer 3-1 al Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El club verdolaga revive tras el mar de críticas luego del empate con Once Caldas en el debut, en el Palogrande de Manizales.

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El técnico Lucas González puede tener un segundo aire y mantiene viva la pelea por el cupo a la final tras sobrepasar al Medellín en el clásico con goles de William Tesillo, Elías Cabrera y Alfredo Morelos. El club se recupera y se alista para el salto de El Campín en el partido por la tercera fecha del Grupo A, que le podría dejar con grandes diferencias si saca los tres puntos.

Precisamente, los ojos se posan en el central William Tesillo, una voz de mando en el camerino y capitán de Atlético Nacional en la defensa. Considerado uno de los mejores zagueros del fútbol colombiano, el oriundo de Barranquilla no estará en el duelo en Bogotá debido a las cinco amarillas que tiene de forma consecutiva.

El castigo de la Dimayor es claro. El jugador con cinco amonestaciones seguidas deberá cumplir una fecha de sanción en el partido siguiente de su equipo. Sin posibilidad de que algún otro cupo en la nómina sea liberado (por convocatorias a selecciones, por ejemplo), Tesillo ya se alista para lo que será la vuelta con Santa Fe, en la cuarta fecha, en el Atanasio Girardot, donde ya estará habilitado.

William Tesillo (centro), durante un clásico con Independiente Medellín Foto: Colprensa

Con la baja sensible de William Tesillo, el técnico Lucas González busca variantes para su defensa, pero lo más probable es que el juvenil Néider Parra aparezca en la titular haciendo dupla con Andrés Reyes o César Haydar. Incluso, no se descarta que los tres mencionados estén en la titular en El Campín con carrileros por las bandas.

Nacional va por Santa Fe

Lucas González habló en rueda de prensa: “Santa Fe es un excelente equipo, hicieron lo que no pudimos hacer en cuatro partidos contra Once Caldas. Vamos a buscar el resultado como nos exige la hinchada”.

Mientras Atlético Nacional acumuló cuatro empates consecutivos con Once Caldas, además de una dura eliminación en la Copa Betplay, Santa Fe, en el duelo por la segunda fecha, logró la victoria 3-0 para revivir en el Grupo A, lo que supone un mensaje claro a Nacional. Se prevé un partidazo en El Campín.

El partido de Santa Fe vs. Nacional está programado para este sábado, 28 de noviembre, a las 7:30 de la noche, y la transmisión será exclusiva de Win Sports+ para todo el país.