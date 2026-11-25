Sigue la incertidumbre por saber si Win Sports se mantendrá como el canal que transmita el Fútbol Profesional Colombiano.

Para este miércoles 25 de noviembre, estaba previsto que los 36 clubes adscritos a la Dimayor tuviera una reunión para tomar la decisión alrededor de dicho tema de interés nacional en el ámbito deportivo.

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Aunque dicho encuentro se dio, el máximo ente del fútbol nacional no dio su última palabra y permanece la incertidumbre.

De acuerdo a lo informado por periodistas como César Augusto Londoño, Dimayor decidió aplazar la decisión final y entró en un periodo de estudio de las ofertas ya realizadas por Win, así como también por el competidor por dichos derechos.

Nada está definido

En el más reciente capítulo del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, Londoño reveló lo que se pudo conocer del encuentro entre dirigentes.

“Hoy hubo una reunión informal de los 36 equipos del FPC. En esa reunión no hubo contrapunteo ni comentarios de nadie y, aunque no hay un pronunciamiento oficial de la Dimayor, estamos en la capacidad de informarles que, recién terminó la reunión, que repito, no tiene carácter de asamblea de los 36 equipos, pasó lo siguiente: Se mencionó que la Dimayor aún no está en capacidad de determinar si la oferta de Win iguala o mejora las condiciones de la oferta presentada por la empresa T&L Buro, que fue la que presentó la propuesta”, aseveró.

“Se supo que el área legal de la Dimayor requiere de un análisis a profundidad de la oferta de Win para determinar el caso, porque al parecer, hay diferencias, dada que la igualación debe ser de forma integral en todos sus aspectos”, agregó a lo dicho en principio.

En cuanto a montos, no se mencionaron las cifras puntuales, pero sí se destacó que “hay sobre la mesa una oferta histórica que lleva al fútbol colombiano a unos niveles de ingresos nunca antes vistos y que aún no hay claridad oficial si Win ha sido capaz de igualarla o mejorarla”.

Cifras del negocio que se manejan

La disputa por los derechos de transmisión del FPC entró en una nueva etapa este miércoles, 25 de noviembre, luego de que Win Sports presentara una oferta que supera la propuesta de su competidor y avanzara en la negociación para continuar al frente de las emisiones del FPC.

La oferta de la compañía rival, atribuida a Go Sports Media, rondaría los 90 millones de dólares. Sin embargo, Win Sports habría presentado una contrapropuesta superior a esa cifra, con la que busca conservar los derechos a partir de 2027.

Dimayor deberá elegir pronto el canal que transmitirá el FPC Foto: Izq: Colprensa y logo DIMAYOR / Der: Getty Images - MONTAJE: SEMANA.COM

Según reportes periodísticos, la propuesta de Win superaría los US$90 millones, aunque no se ha divulgado el monto exacto. Además, surgieron dudas entre los clubes sobre la forma de pago, la auditoría solicitada al canal y las condiciones de producción.

Los dirigentes aprobaron que la oferta pase a revisión jurídica y comercial, por lo que todavía no existe una adjudicación definitiva. La decisión será clave para establecer quién transmitirá la Liga, el Torneo, la Copa y las demás competencias de la Dimayor desde el próximo año.