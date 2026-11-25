El programa Vamos a ver reveló el pasado viernes que, cinco años después de su mediática y controversial separación de Gerard Piqué, Shakira habría retomado su relación con Antonio de la Rúa, con el que vivió un sólido noviazgo entre 2000 y 2010 que terminó después de que el exjugador del Barça se cruzara en la vida de la cantante barranquillera en el Mundial de Sudáfrica.

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Según el magazine de Telecinco presentado por Patricia Pardo, su reconciliación sería un secreto a voces, y todos los amigos estarían al tanto de que habría decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor con el argentino.

De la Rúa por su parte está separado de la modelo Daniela Ramos, con la que tiene dos hijos en común, desde 2025.

Él como manager de la cantante de Acróstico la habría acompañado durante su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour 2026’, y habría sido ahí cuando habrían retomado su relación.

Sin embargo, aunque se supone que todo su entorno sabría que están de nuevo juntos y muy enamorados, uno de los mejores amigos de Shakira, Carlos Vives, reaccionó con absoluta sorpresa a la noticia de su reconciliación con Antonio de la Rúa durante la gala de Los40 Music Awards 2026.

“No me han contado nada, no me han dicho nada, no”, dijo de forma rotunda, asegurando que, de ser cierta su segunda oportunidad, “uno tiene que buscar el amor. Siempre donde esté el amor hay que buscarlo, porque al final la vida es buscar la felicidad”.

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“Donde ella encuentre ese amor, se merece ser querida, ¿sabes?”, expresó con una sonrisa, revelando que, enamorada o no, la cantante “es feliz con sus hijos. Le ha ido muy bien en la vida y es una persona alegre. Somos alegres allí de donde venimos por naturaleza, y creo que ella ha tenido siempre esa naturaleza, esa alegría en su música, en lo que ella es”.

De ahí que, si en verdad retomó su relación con De la Rúa, Carlos Vives reconoció que “esa relación siempre fue muy especial para ella, así que donde ella se sienta feliz... Queremos que sea feliz. Ella es hermosa y se merece ser feliz, y lo que ella siente en su corazón es lo que ella siente”.