Iván Lalinde está viviendo días especialmente difíciles tras la muerte de Irene, una de sus gatas y una compañera que durante años hizo parte de su vida. El presentador colombiano decidió volver a hablar sobre esta pérdida y compartir con sus seguidores cómo ha enfrentado el duelo desde el pasado 21 de noviembre, fecha en la que falleció su mascota.

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En un video publicado en sus redes sociales, el comunicador se mostró bastante sensible al recordar los momentos que compartió con Irene y reconoció que acostumbrarse a su ausencia no ha sido nada sencillo.

“Qué proceso tan duro, qué vacío el que siento en mi estómago, en mi alma”, dijo Iván al describir el dolor que atraviesa. Sus palabras reflejaron la dificultad de aceptar la pérdida de su mascota.

En su mensaje, también recordó el vínculo especial que tenía con ella y aseguró que, aunque comprende que había llegado el momento de despedirse, eso no significa que resulte más fácil afrontar su ausencia.

“Sé que fuimos felices, que hicimos un super equipo por muchos años, que tuve la oportunidad de darle una muy buena vida; sé que ya era hora de partir, pero duele. Y me hace mucha falta”, añadió el presentador.

Además de compartir sus sentimientos, Lalinde agradeció los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores. Según contó, varias personas se han solidarizado con él y le han enviado palabras tan emotivas que incluso le cuesta leerlas sin terminar llorando.

La historia de Irene también explica el profundo vínculo que el comunicador tenía con su mascota. La gata llegó a su hogar después de haber sido rechazada por varias familias. Requería atención especial debido a que era sorda, tenía el paladar hendido y necesitaba cuidados particulares.

A pesar de esas dificultades, encontró en la casa de Lalinde un hogar seguro y definitivo. Con el paso de los años, se convirtió en una integrante fundamental de su familia y en una protagonista frecuente de las publicaciones que el presentador compartía en sus redes sociales.

La noticia de su fallecimiento había sido anunciada inicialmente por el propio comunicador, quien expresó su gratitud por los años que compartió con Irene.

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Ahora, mientras intenta acostumbrarse a su ausencia, Lalinde se queda con los recuerdos y la tranquilidad de haberle brindado una buena vida.

“Es triste, pero es tan real”, señaló al hablar de la despedida de su mascota, una pérdida que ha conmovido a sus seguidores.