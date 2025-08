“Yo me les quitaba el sombrero cada que revivíamos esa historia… no sé cómo lograron superar eso (…) Porque, imagínate, como seres humanos… ¿cómo se perdonan?, pues uno siempre busca al culpable de lo que pasó”, afirmó, recordando este hecho que marcó a su familia.

“Yo les dije que no estaba bien y mi papá me dice: ‘¿Se va a morir?’. Mi mamá estaba negando la cosa. Ya no había nada que hacer, Humberto estaba muy perdido. El encuentro entre ella y él fue muy duro. A la semana, el médico paliativo nos dice que no había nada que hacer y que Humberto se gozara lo que le quedaba de vida”, comentó entre llanto.