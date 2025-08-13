El Desafío Siglo XXI ha despertado toda clase de reacciones en miles de personas, debido a la competencia, la convivencia y las estrategias que se forman dentro del juego. Cada participante pone sus movimientos en los equipos, buscando avanzar hacia la anhelada final.

Esta temporada, marcada por cambios y giros inesperados de la producción, ya tiene a varios favoritos definidos por el público… y también a participantes que no dejaron la mejor impresión.

Este fue el caso de Abraham, exlíder e integrante de Beta durante la edición 2025. El jugador realizó estrategias que no fueron bien vistas, al punto de que su salida fue celebrada por muchos.

Tras su eliminación de la competencia, el joven fue invitado al programa Día a día de Caracol Televisión, donde protagonizó un momento tenso e incómodo con uno de los presentadores. El conductor no ocultó su disgusto por las actitudes que el exconcursante mostró dentro del reality, las cuales habían generado gran polémica entre los televidentes.

Iván Lalinde fue directo con Abraham por el ‘Desafío Siglo XXI’

Según se aprecia en un clip que circula en redes sociales, Iván Lalinde estaba en el set con una máscara puesta y los brazos atados. Sus compañeros recordaron que esta escena se debía a la llegada del exintegrante de Beta, lo que generó comentarios y risas entre el equipo.

Cuando Abraham ingresó al set, el conductor de televisión prefirió darse la vuelta y no mirarlo. Pese a que hubo risas por esta reacción, se logró ver lo tenso que se ponía el ambiente entre ambos.

Iván Lalinde se retiró la careta y expresó abiertamente que para él no era un placer conocer al excompetidor, a quien consideraba “todo un personaje”. Sus comentarios apuntaron a la reacción que este había generado en el público, señalando que, a su juicio, tuvo un comportamiento negativo tanto con su propio equipo como con sus rivales.

“No puedo decir ‘mucho gusto’. Qué personaje, por cómo logró, con esa actitud y ese temperamento, sacar varias cosas feas en los televidentes... Es que me acuerdo de una entrevista en la que usted dijo: ‘El fin justifica los medios’, además dijo que llegaba a atropellar y a engañar a la gente. Dijo que iba a traicionar”, aseguró.

El invitado respondió y aclaró que no había querido que se entendieran algunas cosas de esa forma, pues tenía otro objetivo para desarrollar en la competencia.

“Tal vez dejé el mensaje muy abierto y ya la gente pensaba que yo iba a llegar con toda”, dijo, a lo que el presentador intervenía.

Carolina Soto, por su parte, mandó a su colega a un cuarto a reflexionar, pues debía ‘bajarle’ a los ánimos. “Váyase al cuarto de la reflexión, móntese en la zorra (carretilla) y hasta luego, señor”, comentó.

“Hay que decirle la verdad: no fue buena persona y no dio buen ejemplo”, refutó Iván Lalinde, mientras lo llevaban a otro espacio dentro del set.

De igual manera, Abraham fue enviado a la misma zona, esperando que pensara bien las cosas sobre los actos que realizó.

Aunque esto se trató del contenido del programa en vivo, muchas personas tomaron posición y reprocharon el actuar de Iván Lalinde. Otros se inclinaron a apoyarlo, afirmando que tenía razón en lo que le dijo al exdesafiante.