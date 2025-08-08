Suscribirse

‘Desafío Siglo XXI’: Así reaccionó el ‘casi algo’ de Valentina tras ver la relación que tiene con Lucho: “Espero me dé la cara”

En ‘Día a Día’ estuvo quien sería la DJ que tendría una relación con la participante del programa de Caracol Televisión.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

9 de agosto de 2025, 1:55 a. m.
'Casi algo' de Valentina del 'Desafío Siglo XXI' se presentó en 'Día a día' y reacción a su relación con Lucho.
'Casi algo' de Valentina del 'Desafío Siglo XXI' se presentó en 'Día a día' y reacción a su relación con Lucho.

Valentina Benincore es comunicadora social en formación, modelo y creadora de contenido, nacida en Melgar y quedó entre los 32 deportistas seleccionados para esta edición del Desafío Siglo XXI.

La joven empezó en el equipo Beta, junto a las mellizas Dani y Tina, Abraham, Gero, Magic y Claudia, quien decidió retirarse por voluntad propia. Sin embargo, después de que su compañero perdiera la prueba de capitanía, ahora hace parte de Alpha.

Contexto: Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó preocupante situación de su hogar: “Hay que pagar muchos recibos que se deben”

Lucho, quien ahora también integra el nuevo grupo morado, vivió una experiencia con la modelo en suite Ditu, al ganarse uno de los retos y tener la oportunidad de invitar a una mujer de cualquier equipo.

“Hola Valentina, quiero aprovechar este espacio para decirte lo linda que eres y desde lejos siempre deseándote lo mejor. Aprovechar este lugar que la pases superrico, sabiendo la situación en la que estás puedas comer algo y pasarla muy rico conmigo” decía la invitación.

En esa romántica noche, la joven y el barranquillero protagonizaron momentos que no solo sorprendieron a sus compañeros, sino a los televidentes, al ver que se dieron más de un beso y se vieron muy cercanos, dando a entender que podría surgir un romance.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la invitada del programa matutino Día a Día, donde invitaron al ‘casi algo’, la persona con la que la participante del equipo Alpha habría tenido o tendría un romance antes de ingresar al reality.

Contexto: Desafío Siglo XXI: Andrea Serna hizo polémica pregunta y generó tensión en el equipo Alpha

Caro Acosta es DJ y en el programa habló de su relación con la joven modelo: “Soy el ‘casi algo’ de Valentina. Bueno ese ‘casi algo’ es porque antes de entrar al Desafío, pues la apoyé, la acompañé, estuve con ella y desde acá la estamos apoyando. Fue más que una amistad obviamente, pero nada”, afirmó.

En el video publicado en el perfil del programa y de la mujer, también respondió la pregunta de lo que piensa sobre la “relación” entre Valentina y Lucho, a quienes se les ha visto juntos.

Caro Acosta confesó ser el 'casi algo' de Valentina 'Desafío Siglo XXI' y reaccionó a su relación con Lucho.
Caro Acosta confesó ser el 'casi algo' de Valentina 'Desafío Siglo XXI' y reaccionó a su relación con Lucho.

Para mí fue algo superimpactante porque ella me decía que iba a ir superenfocada en el juego. Pero se desvió la situación, entonces se me sale de las manos la expresión, porque si fue una sorpresa muy grande”, añadió la DJ, mencionando que la sigue apoyando y estará esperando para que se vean cuando salga, sin importar si está con Lucho.

La comunicadora social no se ha pronunciado frente al tema, pero se han generado dudas, pues en el perfil de Caro hay un video de ambas del 10 de mayo haciendo el reto de la tortilla que estuvo en tendencia.

Noticias relacionadas

Desafío XXIEl DesafíoReality Show

