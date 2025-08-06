Suscribirse

Gente

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó preocupante situación de su hogar: “Hay que pagar muchos recibos que se deben”

El deportista confesó la difícil situación que atraviesa en su casa y la cantidad de dinero que debe.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

6 de agosto de 2025, 11:43 p. m.
Desafío Siglo XXI: pelea en uno de los equipos.
Desafío Siglo XXI: Un exparticipante revela difícil situación en su hogar. | Foto: Caracol Televisión

En esta edición del Desafío Siglo XXI quedaron seleccionados 32 participantes, entre los que se encuentran una atleta olímpica y el hijo de un exfutbolista, causando más expectativas para los fanáticos del reality.

Sin embargo, la competencia que inició el pasado 2 julio ha dado muchas sorpresas, giros inesperados y la salida de algunos deportistas que han conmocionado a los televidentes.

Contexto: Desafío Siglo XXI: Andrea Serna hizo polémica pregunta y generó tensión en el equipo Alpha

Uno de los más recientes eliminados, Julio Alberto Sánchez Cortés, entrenador, modelo y licenciado en educación física en formación, nacido en Acacías, Meta, logró ser reconocido por sus habilidades físicas durante las pruebas y ser el capitán de Omega.

La despedida de Julio fue muy emotiva, un joven que ha pasado por momentos muy difíciles, como lo dio a conocer en uno de los capítulos en los que habló de la situación que vive en su casa y mencionó que lo que tenía en El Desafío era un “lujo”.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse
Julio, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' reveló la razón por la que tiene luz en su casa.
Julio, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' reveló la razón por la que tiene luz en su casa. | Foto: Captura de YouTube El Desafío

En varios videos y entrevistas, el deportista ha hablado de su paso por el programa, lo que desea hacer y en una sección llamada Preguntas a muerte confesó lo que hará con el dinero.

Me voy a comprar un celular para seguir dándola toda en las redes sociales”, respondió el excapitán de Omega, quien añadió que quiere estudiar actuación y tiene como referencia al famoso actor, Arnold Schwarzenegger.

Contexto: Andrey, del ‘Desafío Siglo XXI’, causó terror con fuerte herida en el rostro. Andrea Serna se pronunció

Sin embargo, una de las preguntas conmovió a los usuarios, pues anteriormente Julio había mencionado que en su casa no tiene luz y el entrevistador le pregunto cuál es la razón.

“Hay que pagar muchos recibos que se deben”, dijo el deportista, agregando que no tiene presente cuántos son y la cifra exacta, pero que suman alrededor entre 3 y 4 millones de pesos.

Con velas y yo me veía El Desafío en el celular”, afirmó el entrenador, ante la interrogante de cómo alumbran y dónde ve televisión. Además, por la falta de energía tenía que ir a donde la vecina para poder cargar el teléfono.

@desafio.caracol

Julio confiesa por qué no tiene luz en su casa… 💡 Las deudas lo obligan a pasar las noches a la luz de las velas. 🕯️ #DesafíoDelSiglo #PreguntasAMuerte

♬ sonido original - Desafío Caracol | Oficial - Desafío Caracol | Oficial

El video del exparticipante respondiendo las preguntas fueron publicadas por el reality en su cuenta de Tiktok, en donde supera los tres mil me gusta y diferentes reacciones, en su mayoría de apoyo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

El DesafíoDesafío XXIReality Show

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.