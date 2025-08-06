En esta edición del Desafío Siglo XXI quedaron seleccionados 32 participantes, entre los que se encuentran una atleta olímpica y el hijo de un exfutbolista, causando más expectativas para los fanáticos del reality.

Sin embargo, la competencia que inició el pasado 2 julio ha dado muchas sorpresas, giros inesperados y la salida de algunos deportistas que han conmocionado a los televidentes.

Uno de los más recientes eliminados, Julio Alberto Sánchez Cortés, entrenador, modelo y licenciado en educación física en formación, nacido en Acacías, Meta, logró ser reconocido por sus habilidades físicas durante las pruebas y ser el capitán de Omega.

La despedida de Julio fue muy emotiva, un joven que ha pasado por momentos muy difíciles, como lo dio a conocer en uno de los capítulos en los que habló de la situación que vive en su casa y mencionó que lo que tenía en El Desafío era un “lujo”.

Julio, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' reveló la razón por la que tiene luz en su casa. | Foto: Captura de YouTube El Desafío

En varios videos y entrevistas, el deportista ha hablado de su paso por el programa, lo que desea hacer y en una sección llamada Preguntas a muerte confesó lo que hará con el dinero.

“Me voy a comprar un celular para seguir dándola toda en las redes sociales”, respondió el excapitán de Omega, quien añadió que quiere estudiar actuación y tiene como referencia al famoso actor, Arnold Schwarzenegger.

Sin embargo, una de las preguntas conmovió a los usuarios, pues anteriormente Julio había mencionado que en su casa no tiene luz y el entrevistador le pregunto cuál es la razón.

“Hay que pagar muchos recibos que se deben”, dijo el deportista, agregando que no tiene presente cuántos son y la cifra exacta, pero que suman alrededor entre 3 y 4 millones de pesos.

“Con velas y yo me veía El Desafío en el celular”, afirmó el entrenador, ante la interrogante de cómo alumbran y dónde ve televisión. Además, por la falta de energía tenía que ir a donde la vecina para poder cargar el teléfono.