“A mí realmente en este punto del juego no me importa, ni me interesa si me ponen o no el chaleco, si me voy o no, me siento orgullosa con lo que he hecho acá y ya, fin. Pero, en este momento, en donde hay personas que no se han puesto el chaleco, creo que tienen que vivir esa experiencia porque es muy necesaria”, afirmó la llanera.