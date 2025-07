Apenas comenzando el capítulo del 24 de julio se evidenciaron los conflictos y diferencias que hay entre los integrantes de los equipos del Desafío Siglo XXI.

María C del grupo Omega dijo que tenía varias cosas por decir: “Cuando ustedes hablan de convivencia, creo que los que están fallando son ustedes porque me tiene cansada del rumoreo y creen que uno no los escucha o que es bobo” fue lo primero que dijo, refriéndose a sus compañeras.

Luego, la llanera les habló de la lealtad porque ella accedió a la estrategia que todos habían decidido, pero que entonces como el juego varía, ellos se “asustan y quieren cambiar la dinámica”, haciendo alusión a que ahora ninguno quiere ir a muerte.

“De todo corazón, yo he dado todo de mí, que tengo que mejorar muchas cosas, eso no quiere decir que yo merezca menos que otra persona de estar acá. Yo asumí mi chaleco, sabía que tenía que hacer, paso algo en el juego”, decía María C acerca de su comportamiento, cuando fue interrumpida por Kiatuska, quien le dijo que estaba hablando de los que no han ido.

Sin embargo, la llanera le pidió que la dejara hablar y agregó que ella ya había ido a jugar su muerte, peleando su cupo en El Desafío y que ellos dicen que son buenos competidores, que no les da miedo.

“Entonces vayan, enfréntense a la muerte, disputen, ¿no dicen que es una oportunidad para que la gente vea las habilidades que tienen? Ustedes no son nadie para decir quién merece y quién no estar acá”, complementó la participante, demostrando su inconformidad.

Cuando María C terminó de hablar, una de sus compañeras le dijo que no estaba teniendo el mejor desempeño y que la razón por la que no habían dicho nada de lo que hablaron, fue porque quería evitar una discusión.

Mientras Katiuska iba terminando de responder, se fue levantando y al finalizar se retiró de la sala, lo que hizo que se genera un ambiente tenso y que al cabo de unos minutos Andrey interviniera diciendo que no puede haber divisiones y tienen que continuar para poder ganar.

El video de lo que le dijo María C al equipo fue subido a la página oficial del reality y del canal, el que generó comentarios de apoyo por parte de los seguidores y televidentes.