El Desafío Siglo XXI cada vez genera más tensiones, no solo en los equipos si no también, en los participantes como Lucho y Valentina, quienes pasaron la noche en la suite ditu y protagonizaron más de un romántico beso.

“Fue irónico porque yo era el que cerraba, porque me considero una persona y no sé si fue el estrés, pero se me bloqueó el codo”; afirmó Cris, añadiendo que su intención no era hacer perder al equipo.