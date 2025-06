Exparticipante del ‘Desafío’ cuenta cómo sufrió un accidente del que se salvó de milagro: “Me abrieron la cabeza”

View this post on Instagram

Sara relató que una moto la atropelló, se dio a la fuga y no tiene certeza de lo que ocurrió. “Parece que lo que me pasó no fue un simple accidente”, mencionó.

La deportista mencionó la decisión que tomó e hizo un llamado: “Tristemente, no volveré a correr en carreteras y hago un llamado a los conductores de motos, carros, etc. Piensen que en la vía pueden estar familiares de ustedes, la vida no es un juego. Hoy me paso a mí, pero podría pasarles a ustedes”.