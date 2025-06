Exganadora del ‘Desafío’ fue víctima de robo en Bogotá; hubo persecución y ataque: “Intentaron dispararle a mi mamá”

Alejandra Martínez, ganadora del Desafío The Box 2023, se pronunció tras robo

“Tuve unas citas médicas y entrené de noche. Yo tengo animales y mi mamá es la que me los cuida. Mi reacción fue bajarme del carro y recibir mis animales, pero en ese momento llegó un carro gris perlado, dos muchachos que los tengo muy presentes. Me quitaron las llaves del carro y se fueron”, fue lo primero que dijo.

Además, aseguró que en este complejo momento su mamá estuvo en peligro: “Intentaron dispararle a mi mamá, gracias a Dios no tuve mala reacción, no me pasó nada. Me quedan los daños de la camioneta, pero realmente es material, lo que no se recupera es mi vida”.