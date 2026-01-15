Gente

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: El “cruel” castigo que Neos le impuso a Gamma y que revivió un doloroso trauma

El ‘Desafío Siglo XXI’ vive su momento más tenso: Neos gana la prueba de ‘Sentencia y Castigo’, elige la sanción más temida para Gamma.

Valentina Rueda Rodríguez

16 de enero de 2026, 3:19 a. m.
El regreso del "corte de pelo" y el millonario botín que divide a los equipos
La competencia más exigente de la televisión colombiana ha dado un giro dramático. En la emisión del 15 de enero de 2026, la presentadora Andrea Serna sacudió la tranquilidad de las casas al confirmar el regreso de los seis castigos más odiados y complejos en la historia del formato. Esta noticia no solo elevó la temperatura entre los equipos Neos y Gamma, sino que despertó viejos fantasmas que aún duelen en la memoria de los televidentes.

Entre las sanciones que reaparecieron en el panorama figuran la extenuante “caneca” (donde los participantes deben permanecer de pie en equilibrio), el “tanque de hielo” para pruebas de resistencia térmica y el estratégico “robo del siglo”, que permite despojar al rival de todos sus ahorros. Sin embargo, ninguno genera tanto pánico como el corte de pelo.

El trauma de Cami: un antecedente que pesa en Gamma

La amenaza del corte de cabello no es un tema menor. Durante el capítulo, se recordó el doloroso episodio que vivió Cami el pasado 8 de julio de 2025. En aquella ocasión, la participante se despidió de su melena rubia entre lágrimas, un hecho que trascendió la pantalla.

Según confesó la joven a través de sus redes sociales tras salir de la competencia, esta experiencia impactó profundamente su autoestima y afectó su carrera profesional, asegurando que diversas marcas de creadores de contenido dejaron de convocarla para campañas debido a su cambio de imagen.

Neos rompe la racha y se queda con la victoria

Tras días de hambre y derrotas consecutivas, el equipo Neos logró imponerse en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. La victoria no solo les otorgó un respiro físico, sino un botín de $15 millones de pesos y el acceso a la codiciada Suite Ditu.

La elección de quién disfrutaría de las comodidades de la suite no estuvo exenta de azar: Deisy y Valentina se batieron en una rifa que terminó favoreciendo a la joven originaria de Girardot, quien podrá descansar mientras sus compañeros reciben el apoyo alimentario de la anfitriona Mafe Aristizábal.

La polémica decisión: ¿Estrategia o traición?

El clímax de la noche llegó con la reaparición de la ruleta de castigos. Julio, representante de Neos, fue el encargado de girarla, obteniendo como resultado inicial el “corte de pelo”. Aunque el equipo tenía la opción de girar nuevamente, la tensión se apoderó del grupo.

Mientras Isa abogaba por una decisión “justa” para no afectar la imagen de sus compañeras en Gamma, Sofía fue enfática en que Neos debía priorizar su beneficio y no mostrarse ante el rival como un equipo “débil y manipulable”. Finalmente, Rata comunicó a Andrea Serna la decisión final: Gamma deberá someterse al castigo del corte de pelo.

Sentenciados y el futuro de la competencia

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

A pesar de la derrota en la prueba, Gamma cerró el ciclo como el “mejor equipo”, llevándose un acumulado de $30 millones de pesos. No obstante, la alegría fue agridulce. Potro llegó a su casa para entregar los chalecos de sentencia a Zambrano y Miriam, quienes ahora deberán jugarse su permanencia en el Desafío a Muerte.

Por ahora, el ambiente en Neos sigue tenso. Los consejos de Deisy hacia Isa para que deje de lado sus amistades con el equipo rival dejan claro que, en esta etapa del ‘Desafío Siglo XXI’, la empatía podría ser el peor enemigo de la supervivencia.

