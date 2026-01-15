Gente

Tristeza en Cartagena: falleció reconocido cantante de champeta, tras varios días en la UCI; esto se sabe

Fallece el reconocido cantante de champeta ‘Dogardisc’ en Cartagena. Conozca los detalles de su muerte, su trayectoria y sus grandes éxitos.

16 de enero de 2026, 2:13 a. m.
El mundo de la música afrocaribeña en Colombia recibe su primer gran golpe de este 2026. La champeta, género que corre por las venas de la Costa Caribe, está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ismael Simancas, conocido artísticamente como ‘El Dogardisc’. El intérprete del himno parrandero ‘El viejo zorro’ no logró superar las complicaciones de salud que lo mantenían bajo pronóstico reservado en la capital de Bolívar.

Semanas de lucha en cuidados intensivos

La preocupación por la salud del artista no era nueva. Desde el pasado 5 de enero, familiares y seguidores se mantenían en cadena de oración luego de que se hiciera público que Simancas permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Cartagena.

El deterioro en su estado de salud comenzó el pasado 30 de diciembre, debido a complicaciones severas asociadas a problemas de azúcar. La situación se tornó crítica apenas 24 horas después, el 31 de diciembre, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia a la UCI, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito hasta el desenlace de este jueves.

Un legado de más de 30 años en la escena musical

Dogardisc era considerado un guerrero del género y una de las figuras más respetadas de la “vieja escuela” de la champeta. Su formación fue integral: dedicó cinco años de su vida a la percusión, lo que le dio un sentido del ritmo único, y posteriormente consolidó una carrera de 25 años como cantante.

Nacido y criado en el emblemático barrio Chiquinquirá de Cartagena, Ismael Simancas fue un cronista de la vida popular. Su voz fue fundamental para que la champeta trascendiera las fronteras de los barrios cartageneros y llegara a las discotecas y emisoras de todo el país.

Los clásicos que marcaron una época

La discografía de Dogardisc es un inventario de éxitos que hoy resuenan con nostalgia. Entre sus temas más recordados se encuentran:

‘El viejo zorro’: Su canción insignia y un clásico infaltable en los picós: ‘El cachaco faltón’: Una muestra de su estilo picante y narrativo. ‘Tras las rejas’: Tema con el que conectó profundamente con el sentir popular. ‘La Mona Lisa’: Un hit que marcó el ritmo de las verbenas: ‘Vida chévere’: Una colaboración exitosa junto a Mr. Black, el ‘Presidente del Género’, que demostró su capacidad para mantenerse vigente entre las nuevas generaciones.

Reacciones y despedida

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales por parte de colegas y fanáticos. Cartagena de Indias, su musa y su hogar, hoy despide a uno de los hijos que mejor supo interpretar su alegría y sus luchas.

La partida de Dogardisc deja un vacío inmenso en el patrimonio cultural del Caribe colombiano, pero sus canciones, que marcaron una época dorada de la champeta, aseguran que su voz seguirá viva en cada rincón donde suene un tambor.

