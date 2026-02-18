Gente

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

El reconocido deportista habló de su religión y le dio fin a las especulaciones.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de febrero de 2026, 7:22 p. m.
Anthony Zambrano, ganador del 'Desafío Siglo XXI'

La victoria de Anthony Zambrano en el Desafío Siglo XXI no solo lo consolidó como uno de los competidores más fuertes de la temporada 2025-2026, sino que también lo posicionó como uno de los temas más comentados en las redes sociales, pues, en medio de una reciente entrevista, hizo una confesión que sorprendió a muchos.

El atleta olímpico, quien levantó el deseado trofeo y un premio de 600 millones de pesos colombianos, reveló detalles sobre su vida espiritual, los cuales generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

Zambrano es el ganador del Desafío Siglo XXI.

Durante una entrevista en Día a Día, programa matutino del Canal Caracol, el deportista decidió hablar abiertamente sobre los rumores que circulaban desde hacía semanas y confirmó que practica la santería, una religión de origen afrocaribeño.

Lejos de ignorar el tema, Zambrano se mostró tranquilo y orgulloso de sus creencias. “He visto muchos comentarios y me siento muy orgulloso de mi religión: soy santero”, afirmó frente a las cámaras.

La revelación tomó fuerza en internet, ya que, a lo largo de la temporada, muchos de sus compañeros habían hecho algunas insinuaciones al respecto e, incluso, llegaron a hacer referencias directas a sus creencias espirituales, especialmente por parte de Tina.

El contexto de la confesión también llamó la atención, pues Zambrano venía de protagonizar una final intensa junto a Valentina, Myriam y Rata, en la que los competidores atravesaron pruebas físicas y estratégicas de alta exigencia.

Tras meses de convivencia, alianzas y enfrentamientos, el deportista logró imponerse y alcanzar la meta en Cartagena, donde recibió la noticia de su triunfo: “Muchos ángeles en la vía. Gracias a Dios estoy acá cumpliendo un sueño”, expresó tras enterarse de su victoria.

Como suele ocurrir con este tipo de declaraciones, las redes sociales se convirtieron en escenario de opiniones divididas, y mientras algunos usuarios cuestionaron sus creencias e incluso lanzaron comentarios ofensivos, otros salieron en su defensa, señalando que se trata de una práctica religiosa que merece respeto.

“Los que lo critican y se hacen los santos, ni siquiera saben de qué se trata en realidad esta religión. Solo muestran su ignorancia y falta de conocimiento al respecto”; “Pues no me parece, pero cada quien, su religión no tiene nada que ver en si merecía ganar el programa o no, qué ridiculez”; “Esa gente joven y sus religiones de moda van a acabar con los valores de Dios” y “Es importante respetar las creencias de los demás, hace parte de la vida”, son algunas de las palabras que se leen.

