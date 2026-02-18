Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

La victoria de Anthony Zambrano en el Desafío Siglo XXI no solo lo consolidó como uno de los competidores más fuertes de la temporada 2025-2026, sino que también lo posicionó como uno de los temas más comentados en las redes sociales, pues, en medio de una reciente entrevista, hizo una confesión que sorprendió a muchos.
El atleta olímpico, quien levantó el deseado trofeo y un premio de 600 millones de pesos colombianos, reveló detalles sobre su vida espiritual, los cuales generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.
Durante una entrevista en Día a Día, programa matutino del Canal Caracol, el deportista decidió hablar abiertamente sobre los rumores que circulaban desde hacía semanas y confirmó que practica la santería, una religión de origen afrocaribeño.
Lejos de ignorar el tema, Zambrano se mostró tranquilo y orgulloso de sus creencias. “He visto muchos comentarios y me siento muy orgulloso de mi religión: soy santero”, afirmó frente a las cámaras.
La revelación tomó fuerza en internet, ya que, a lo largo de la temporada, muchos de sus compañeros habían hecho algunas insinuaciones al respecto e, incluso, llegaron a hacer referencias directas a sus creencias espirituales, especialmente por parte de Tina.
El contexto de la confesión también llamó la atención, pues Zambrano venía de protagonizar una final intensa junto a Valentina, Myriam y Rata, en la que los competidores atravesaron pruebas físicas y estratégicas de alta exigencia.
Tras meses de convivencia, alianzas y enfrentamientos, el deportista logró imponerse y alcanzar la meta en Cartagena, donde recibió la noticia de su triunfo: “Muchos ángeles en la vía. Gracias a Dios estoy acá cumpliendo un sueño”, expresó tras enterarse de su victoria.
“Me siento orgulloso, soy santero”: Zambrano.#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/w6RNCVuDMh— Realities Col🇨🇴 (@realityscol) February 18, 2026
Como suele ocurrir con este tipo de declaraciones, las redes sociales se convirtieron en escenario de opiniones divididas, y mientras algunos usuarios cuestionaron sus creencias e incluso lanzaron comentarios ofensivos, otros salieron en su defensa, señalando que se trata de una práctica religiosa que merece respeto.
“Los que lo critican y se hacen los santos, ni siquiera saben de qué se trata en realidad esta religión. Solo muestran su ignorancia y falta de conocimiento al respecto”; “Pues no me parece, pero cada quien, su religión no tiene nada que ver en si merecía ganar el programa o no, qué ridiculez”; “Esa gente joven y sus religiones de moda van a acabar con los valores de Dios” y “Es importante respetar las creencias de los demás, hace parte de la vida”, son algunas de las palabras que se leen.