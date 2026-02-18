Gente

Él es Anthony Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’ y medallista olímpico: así fue la final del reality

El ganador de la nueva temporada logró robarse elogios y aplausos en redes sociales tras su destacada participación.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
Anthony Jose Zambrano vuelve a ser noticia.
Tras meses de exigentes pruebas en los distintos boxes, Desafío Siglo XXI llegó a su esperada recta final. En una jornada marcada por la tensión y el desgaste físico, Valentina, Zambrano, Myriam y Rata se enfrentaron al desafío definitivo, con el objetivo de quedarse con el título de la temporada 2025-2026 y el millonario premio de 1.200 millones de pesos que entrega el reality.

A lo largo de esta edición, la producción apostó por una fuerte presencia digital, compartiendo momentos clave de los competidores en distintas plataformas. Este contenido permitió que la audiencia conociera más de cerca a los deportistas, generando afinidad y respaldo hacia varios de ellos, quienes lograron conectar con el público que siguió el programa a través de Canal Caracol.

Durante la prueba final, Myriam y Zambrano, así como Rata y Valentina, dedicaron varias horas a encontrar la mejor estrategia para alcanzar la meta. En su recorrido, contaron con el apoyo de personas que se cruzaron en el camino, lo que se convirtió en un impulso clave para avanzar en medio del cansancio y la presión.

Luego de cumplir con los tiempos y superar cada obstáculo planteado por la producción, Zambrano y Valentina lograron llegar a Cartagena, donde se reencontraron con Andrea Serna, encargada de anunciar el resultado final de la competencia.

En medio de la celebración, Zambrano fue proclamado ganador de la temporada y recibió 600 millones de pesos, además del trofeo que lo acredita como campeón. Como parte del premio adicional, él y su compañera obtuvieron un viaje a México para asistir a uno de los próximos partidos de la selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, cerrando así una edición cargada de emoción, esfuerzo y grandes recompensas.

Anthony Zambrano, finalista de El Desafío.
Anthony Zambrano, finalista de El Desafío. Foto: Foto: Instagram Anthony Zambrano

¿Quién es Anthony Zambrano?

Anthony Zambrano tiene 27 años y se perfiló como uno de los grandes deportistas colombianos. Nació en Maicao, La Guajira, construyendo una sólida carrera en el escenario internacional tras ganar una medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En 2019, el famoso recibió el título de subcampeón mundial en el campeonato de Doha, para después recibir dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en ese mismo año.

Anthony Zambrano destacó en el Desafío Siglo XXI por su carácter, sus romances, su fuerza y su facilidad para lucharse cada una de las pruebas. Desde muy joven mostró la vida humilde que tenía, tomando a su madre como punto de admiración, después de que a su padre lo asesinaran cuando él tenía 7 años.

