Lo último: Anthony Zambrano se despide de los Juegos Olímpicos París 2024: “Gracias por todo, pero me retiro”

“De verdad, agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento. Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y un edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. Gracias por todo, pero me retiro este año de las pistas”, subrayó.