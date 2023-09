Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, pasó por el quirófano y así quedó

Los participantes fueron los ganadores del Desafío The Box | Foto: @desafiocaracol

Aleja, fue la ganadora del programa en esta temporada, y aunque había afirmado que no se iba a realizar ningún tipo de operaciones con el premio, finalmente se realizó un procedimiento quirúrgico, pero no, de carácter estético.

Aunque asegura que gracias al dinero recibido por haber ganado E l Desafío, The Box , su empresa ha crecido mucho y por eso se siente muy satisfecha, la verdad es tuvo que usar un porcentaje de ese premio para hacerse un procedimiento, específicamente en su boca.

Al parecer, su recuperación ha sido muy exitosa, pues ella continúa cumpliendo con sus actividades laborales como si nada, e incluso ha asistido a varios eventos, a pesar de que su rostro todavía no se ha desinflamado del todo.

La joven ganó la reciente temporada del Desafío The Box | Foto: @alejamartinez_s

Para esta ganadora, la disciplina es algo que prima en su vida, de manera que no hay procedimiento alguno que la haga quedarse en casa quieta. Así que si hay compromisos planificados, pues hay que cumplir con ellos.

Según ella misma aclaró, estos retoques no los pagó con la plata del premio, sino con unos ahorros que ella ya tenía bien guardados, gracias a los ingresos que recibe por el uso de sus redes sociales.

“Desde antes de la final ya me lo había mentalizado y dije ‘quiero mi apartamento’, no solo para mí, sino también para brindarle un poco de estabilidad a mi mamá y a mi hermano. Y ya está”, le dijo la deportista a la emisora Tropicana en su momento.

Su hermano le había pedido un iPhone, pero en un principio Aleja no se lo había regalado porque, según afirmó, no se estaba portando muy bien. No se sabe si aún está esperando el regalo o si ya se lo entregó la modelo y deportista.