Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023′, lanzó dardo a quienes la critican por redes sociales

‘Aleja’, como es conocida Alejandra Martínez, la actual ganadora del ‘Desafío The Box 2023′ sigue siendo el tema de conversación entre cientos de usuarios que han manifestado su inconformismo con los resultados que se dieron en la final del programa emitido por el Canal Caracol, en los que aseguraron que ella no merecía ganar, sino ‘Guajira’.

La mujer, que en las últimas semanas ha estado presente en múltiples entrevistas y eventos tras llevarse la victoria del famoso reality, respondió ante las críticas que le han hecho por medio de las redes sociales y en la historia que compartió, en donde publicó una fotografía de una frase publicada en el perfil de Karol G , en el que se lee “En la vida no hay que dar explicaciones”, haciendo referencia a que la gente no debe dar explicaciones de lo que hace en su vida diaria. A la imagen, Aleja agregó emojis en forma de oración, dando a entender que cree en estas palabras.

Aleja sería la novia de exintegrante del equipo Alpha

Estos videos llevan textos como “Mi verdadero trofeo del Desafío”, “Todos metiéndome en cuentos con Sara y la que me robó el corazón fue ella”, “Para todos esos que quieren meterse con mi chica”. Por esta razón se da a entender que la ganadora del Desafío, The Box estaría vinculada sentimentalmente con el exintegrante de Alpha.

Como era de esperarse, los internautas no se hicieron esperar con los comentarios, unos a favor y otros en contra: “Uy no, qué lindos, pero no, era con Sara”, “Con 400 millones es la más hermosa”, “Vamos por esos 400 millones juemadreeee”, “Solo porque ganó”, “Ahora si la quieres, como fue la que ganó el Desafío ahora si fue ella y no Sara, interesado”, “Bodgan solo está con Aleja por el dinero”, entre otros.