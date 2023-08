‘Yan’, del ‘Desafío’, contó problemón que tiene y tuvo que pedirle ayuda a sus seguidores

Se conoció la triste razón por la que Gema lloraba en el ‘Desafío The Box’

Precisamente, gracias a las redes, es que los fanáticos de ‘Yan’ se han dado cuenta de que los últimos días no han sido fáciles para él. Por ejemplo, hace unas semanas contó con bastante tristeza que había perdido el bebé que estaba esperando con su pareja.

“Yo siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos, y que quizás esta motivación que él me envió era para que la diera toda en las últimas pruebas. Estuvieron conmigo en la semifinal, en el repechaje y en la final, así que acepto los planes de Dios”, aseguró en un video.

“La verdad es un poco complicado. A ratos me da un poco duro, pero así son los planes de Dios, todo está perfecto. Quizás este no era el momento para tener el bebé a mi lado. Simplemente, tengo agradecimientos con Dios por todo lo lindo y por ustedes, por tanto apoyo”.

Y no siendo suficiente con esto, el deportista aseguró que ahora está metido en un ‘chicharrón’, y no fue ni siquiera su culpa. De acuerdo con el exparticipante del Desafío , crearon una pagina falsa en Facebook que asegura ser su perfil oficial.

| Foto: Fotograma Min 3:11 l Guajira y Mai intentan convencer a Yan de sentenciar a Sara en el otro ciclo | Desafío The Box 2023

El hecho molestó y puso en alerta al finalista, quien quiso comentarles la situación a sus fanáticos a través de un video: “Les cuento que por aquí hay una página falsa que tiene el nombre de Yan Carlos. El de esa página no soy yo, es una página falsa que han creado”.

“Varios de ustedes le están dando muchos me gusta a las fotos y videos que sacan de mi perfil, entonces para que [por favor] ya no le den más me gusta ni compartan. La página se llama Yan Carlos y es totalmente falsa para que si pueden reportarla, mucho mejor”, concluyó.