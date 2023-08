Se conoció la triste razón por la que Gema lloraba en el ‘Desafío The Box’

Sin importar la temporada o los participantes, el programa El Desafío siempre está dando de qué hablar y robándose el show tanto en la pantalla chica como en redes.

Hace poco terminó la temporada 2023 y los ganadores fueron ‘Aleja’ y ' Sensei’. No obstante, además de ellos, otros competidores dieron de qué hablar. En la lista está ‘Gema’, quien enamoró a los televidentes por su sinceridad y espiritualidad.

La deportista siempre se mostró sensible y un detalle que sorprendía mucho es que lloraba frecuentemente. Incluso, por esta situación fue criticada por los televidentes y hasta por sus mismos compañeros.

La exparticipante del reality de Caracol solía ser tendencia en redes y muchos espectadores siempre le preguntaron por el motivo de tantas lágrimas, pero ella no había hablado del tema, hasta ahora.

‘Gema’ fue entrevistada por Tropicana y allí se sinceró sobre este tema. Y es que, lo que pocos sabían es que antes de pasar por el reality había sufrido una dura pérdida. Para rematar, la deportista estaba sintiendo que se acercaba otra muerte.

'Gema' dio mucho de qué hablar durante su paso por el 'Desafío'. | Foto: Canal Caracol

“Sí, lloraba mucho. Llegue supercargadísima al Desafío porque cuatro días antes mi tío se había muerto. Un día antes de irme al Desafío le dije a mi papá: ‘Papi, prepárese porque cuando yo vuelva yo sé que mi abuelita ya no va a estar y viene un proceso muy fuerte para toda la familia’”, contó.

En su conversación con la emisora también aseguró que entrar al reality era el sueño de su vida y que por eso quiso aprovechar cada momento y sentir hasta lo más mínimo.

'Gema', durante el 'Desafío: The Box', agradeciéndole al sol. | Foto: Canal Caracol

“Cuando estuve en el Desafío sentí todo. Llegar ahí, entrar fue como a otra dimensión, de verdad que yo lo viví así, yo sentía un aroma diferente, el aire, la energía, o sea era una fuerza bárbara en toda la ‘Ciudad de las cajas’. Era una fuerza positiva, pero era como otro mundo (…) Todo el tiempo que yo estuve, desde el día que entré, mi corazón latía todos los días superfuerte, mi pecho se movía muchísimo, ¿por qué? Porque estaba cumpliendo un sueño del alma”.

‘Gema’ se fue bastante triste de la competencia, pero no perdió el tiempo luego de salir del reality. Incluso, hasta pasó por el quirófano.

Hace unos días, en entrevista para La red, se sinceró sobre el procedimiento al cual se sometió, pues quería “aumentar su autoestima”.

“Tuve la oportunidad de contactar a un doctor muy especial, me realizó una lipotransferencia glútea con marcación. Después de ese procedimiento sentí que no tuve traumas. Tenía que darme la oportunidad de poder cambiar como yo quería. Quería estar más marcada, quería un cambio, salir de mi zona de confort por completo”.

Pero lo cierto es que la plata para esta intervención no salió de sus ganancias del Desafío, y por el contrario, tuvo que ver con la fama que consiguió durante su estancia en la competencia de Caracol. “Sí salí con dinero, pero fue por canje. Me sacaron grasita, me macaron el abdomen y me rellenaron las nalguitas”, contó a Tropicana.

En aquella entrevista con La red también se mostró otro cambio en Gema: su cabello. Y es que apareció con la cabellera otra vez larga, luego de que tuvieran que cortársela por un castigo del Desafío.

'Gema' sorprendió con su cambio de look. | Foto: Tomado de su Instagram oficial: @gema_1118

“Quise volver a tener el cabello largo, como me lo soñaba, como lo tenía antes de estar en el Desafío, antes de que me lo cortaran. Me ayudó también a aumentar un poco mi autoestima porque después del corte la verdad quedé muy dolida”.