Exparticipante del ‘Desafío The Box’ abrió su corazón e hizo dura confesión: un difícil momento la llevó a atentar contra su vida

El Desafío: The Box sigue dando de qué hablar y sacando ‘chispas’. En el último episodio del programa, ‘La Flaca’, ‘Mai’, Gema, ‘Guajira’ y Daniela se enfrentaron en el temible ‘Box negro’, con el ‘Desafío a muerte’, para definir quiénes se quedaban en la competencia y quién sería la mujer que regresaría a casa.

La primera en terminar la prueba fue ‘La Flaca’, quien tuvo muy pocas fallas, seguida de ‘Guajira’ y ‘Mai’, quien para muchos sería la eliminada, pero fue la más rápida en pasar esta última parte.

Aunque la competencia estuvo muy reñida, al final por una diferencia de un disco insertado, fue Daniela del equipo Alpha la encargada de eliminar a Gema del concurso del Caracol Televisión, quien desde que se levantó sentía que su ciclo en la ciudad de las cajas ya había finalizado.

Prueba de eliminación de mujeres del 'Desafío The Box'. - Foto: Fotograma, 21:10, Cinco guerreras se enfrentan en un reñido Desafío a Muerte| Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

“Yo me soñé que estaba aquí, pero era el color de Alpha, yo iba entrando y ustedes iban saliendo con un traje de baño, entonces yo les preguntaba si para mí había traje y sumercé me decía que no, que para mí no había. En ese momento te encontrabas con Iván y se iban y yo ahí dije como ‘bueno’ y me quede ahí. Después vi a mi hermano mayor y vi a mi mamá, me van a sacar, sentí un dolor en mi pecho y él me dijo: ‘estamos mal’”, relató entre llanto la participante a Guajira y Mai en la mañana del día de la competencia.

Aunque al inicio de esta temporada, tanto sus compañeros como algunos televidentes chocaron con su forma de pensar, de ver la vida y de ser, con el tiempo muchos fueron tomándole mucho aprecio, por lo que hasta el momento es una de las eliminaciones más dolorosas.

“Sentí tranquilidad y un fresco en mi alma. En mi vida primero está la aceptación del desapego de soltar y poder fluir porque sé que mejores cosas vendrán. Lo mejor de todo es sentir esa paz y saber que lo di todo en las cuatro muertes”, reveló la última exdesafiante en un detrás de cámaras.

Gema es la más reciente eliminada de 'El Desafío: The Box' y fue invitada este martes a 'Día a Día' del Canal Caracol. - Foto: Canal Caracol

Pues bien, recientemente, Gema, la última eliminada del reality, fue invitada al reconocido programa matutino ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, donde la atleta aprovechó para abrir su corazón y hacer una dura confesión, así como contar lo que fue su paso por ‘la ciudad de las cajas’, donde aseguró que fue una de las mejores experiencias de su vida, la cual nunca olvidará.

La mujer confesó que efectivamente el día en el que salió de la competencia sentía desde que se levantó, que la iban a sacar y que su historia en el Desafío The Box terminaría.

Por otra parte, reveló una de las etapas más fuertes que ha atravesado en su vida. Hace muchos años, la joven deportista decidió tratar de acabar con su vida al ingerir un veneno mortal.

Gema fue una de las participantes que hizo parte del 'Desafío The Box'. - Foto: Canal Caracol

“Me fui desvaneciendo y empecé a concentrarme en cada sensación de mi cuerpo. Empecé a sentir cómo los poros de mi piel se abrían, como se me salía esa sustancia tóxica del cuerpo. Se me empezaron a venir muchos pensamientos como de que, qué pena si no me muero de verdad, en realidad a sí lo sentí, así fue”, dijo.

No obstante, ocurrió un milagro porque una de sus hermanas, quien nunca la visitaba, fue a verla y la encontró muy mal, por lo que no dudó en llevarla inmediatamente a un centro médico.

“Ella nunca me respondía mensajes, nunca iba a verme y pues nada me llevó al hospital. Allá había un proceso de desintoxicación tanto física como mental y me ayudaron”, contó Gema en el matutino.