Prueba del ‘Desafío The Box’ terminó en ring de boxeo; uno de los participantes casi se queda sin dientes

En un nuevo encuentro en el Desafío The Box, denominado ‘Sentencia y Bienestar’, se desató una locura por la dificultad de la prueba en la que peleas, lesiones, golpes y hasta la pérdida de un diente no faltaron, y abundaron en ese momento de la competencia.

La presentadora oficial del programa, Andrea Serna, citó por equipo a tres mujeres y tres hombres de los grupos de Alpha, Beta y Omega para demostrar sus destrezas en el Box Rojo. Allí, uno de los competidores debía guiar a sus compañeros, quienes estaban a ciegas por una pista de obstáculos.

La idea central era que un competidor alcanzara una bola gigante de un lado de la pista y la llevase hasta una canasta para, así ir sumando puntos. El primer equipo que llegara a los 7 se llevaría la victoria, y posteriormente, los otros dos debían enfrentarse desde cero con la misma cantidad de puntos para así ver quien se llevaría el segundo lugar y la opción de escoger una comodidad.

La prueba se 'salió' de control. - Foto: Fotograma, 03:24, Hay caos y gritos en el Desafío de Sentencia y Bienestar | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Teniendo en cuenta que Alpha decidió por este ciclo vivir en Playa Baja como un objetivo de escarmiento para que le metan más ganas a las pruebas y se salgan de las comodidades de la casa, eran quienes más necesitaban ganar porque en el kit que podían coger había una carpa que les serviría en la noche para cubrirse de la lluvia, así como mesas y un colchón para no tener que dormir sobre piedras y tierra.

Por eso, al parecer, antes de iniciar la prueba, hablaron de una gran estrategia y con las ganas que tenían de llevarse el primer lugar lograron su cometido, aunque de acuerdo con lo que varios televidentes vieron con la ayuda de una de las integrantes de Gamma, a quien algunos tildaron de conveniente.

Durante esta prueba, por los gritos de tres de los líderes, así como de aquellos que estaban en la prueba, provocaron ciertos accidentes. Por un lado, Guajira se desportilló varios dientes, Gema se estrelló contra unos troncos, al igual que Juliana y Kate de Beta, al parecer fue quien más sufrió después de golpearse una de sus rodillas contra una de las estructuras de hierro.

Revelan presunta actividad paranormal registrada en ‘El Desafío’; ya asustó a una presentadora

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal, que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

Gabriela Tafur recibe críticas por ser la presentadora de 'El Desafío' y no se quedó callada - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

La ex Señorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Acto seguido, Andrea Serna señaló que ‘Black’, quien hace parte del equipo ‘Gamma’, es quien más ha sentido la presencia paranormal. Esto sin contar con que el personal encargado de velar por la seguridad de cada uno de los participantes también ha sentido al ‘ente’, según las presentadoras.

Andrea Serna es la presentadora del programa en su versión número 19 - Foto: Cortesía de Caracol

De inmediato, Tafur relató la historia de lo que vivió con la supuesta bruja que ‘rodea’ las instalaciones del reality. Allí, aseguró que para ingresar a su camerino solo hay dos personas que tienen acceso. Una llave la tiene ella y otra la señora del aseo. Una de las jornadas en las que no tenía grabación decidió acompañar el ‘Desafío’ a muerte, una de las pruebas del programa.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”.

Cuando se fue, la vela estaba apagada, pero cuando regreso quedó perpleja porque la vela estaba encendida y no había motivos para que lo estuviera. Le contó la experiencia a un conductor luego de salir despavorida del lugar y este le dijo que era apenas lógico porque en la zona habitaba una bruja.